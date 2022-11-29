Рейс VSV5305 по направлению Костанай-Пхукет, запланированный на 23:30 понедельника, 28 ноября, переносили уже четыре раза. Сначала причиной стал ледяной дождь в Таразе, где самолет совершает техническую посадку.

Пассажиры рейса Костанай - Пхукет второй день в ожидании своего рейса

- Взлетно-посадочную полосу посыпали реагентом. Думали, она растает, но полоса еще больше взялась льдом, - пояснила «НГ» представительница авиакомпании SCAT Наталья ДОСОВА. - Сцепление было нулевым. Было принято решение перенести рейс на утро.

Но утром 29 ноября рейс отменили «в связи с производственной необходимостью» - сначала до 13:00, затем еще на два часа позже. В авикомпании уточнили, что экипаж не допустили к полёту, потому что пилоты провели в ожидании до 6:00. По санитарным нормам им необходим, как минимум, 8-часовой отдых.

К обеду стало известно, что время перелета перенесли на 20:30. Представительница SCAT пришла на встречу с пассажирами только после полудня.

- В обед мне сообщили, что рейс будет задерживаться дальше, потому что аэродром Пхукета вечером не принимает, - уточнила она.

Однако одна из пассажирок возразила - туроператор сообщил ей, что Тайланд принимает, а в Таразе все нормально.

Такое сообщение получила костанайская пассажирка от своего турагента

- Это все мутит авиакомпания. Нас обманывают! - эмоционально сказала женщина.

Представитель SCAT не прокомментировала этот момент, отметив, что она - только исполнитель и от нее зависит немногое. Настолько немногое, что ей пришлось просить руководство компании разрешения, чтобы отвезти на такси в гостиницу 18 иногородних пассажиров, которые ночевали в аэропорту.

Ситуация с авиаперелетом обострилась еще и тем обстоятельством, что 186 пассажиров пребывали в неизвестности до 4 часов утра в холодном здании аэропорта Костаная.

- Здесь были и дети и груднички, все замерзли! - поделилась с «НГ» одна из пассажирок. - Здесь не никаких условий! Такие деньги вложили в это здание! Там продают кофе за 1 000 тенге, а другие кофейные аппараты, где подешевле, не работают. Сейчас зима, на улице - минус и в здании - минус. В мае улетали, тоже здесь было холодно, а летом здание затопило дождем.

Ночь многие иностранцы провели у местных родственников или в гостинице, которую SCAT предоставила, но проезд на такси не оплатила. 18 остались ночевать в аэропорту. Вот их впечатления от гостеприимства:

- Нам даже горячей воды не предложили. Единственное - один добрый человек, администратор, на время разрешил посидеть в более теплом помещении.

- Моя жена замерзла, решила ноги погреть, попросила у местных работников стул. Они в ответ ее спрашивают, куда она летит. Жена отвечает - в Тайланд. «Там и согреетесь». Хамство какое!

На сайте международного аэропорта "Костанай" сообщают, что в 2018-2019 годах провели реконструкцию искуственной взлетно-посадочной полосы, что позволило принимать принципиально новые самолеты и обслуживать больше рейсов, а также крупногабаритные грузы. Аэропорт в настоящее время обеспечивает обслуживание воздушных судов на внутренних и зарубежных маршрутах. И целым списком указан спектр услуг, которых почему-то вчера и сегодня пассажиры не обнаружили. Страницы сайта с контактами и отчетностью не открываются.

Юрий Ким (слева) внимательно смотрел на висящий рекламный баннер, на вопрос "НГ" не ответил и сразу же вышел из помещения

Директор аэропорта Юрий КИМ пообещал «НГ» дать комментарий, но скрылся в неизвестном направлении, оставив корреспондента без ответов на вопросы. Сотрудники, которые также вынуждены работать в холодном помещении, сказали, что реконструкция до сих пор продолжается...

Фото Сауле КУАНБЕК