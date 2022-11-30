Зима еще не началась, а уже со всей страны поступают тревожные новости о проблемах с отоплением. В Костанайской области на низкую температуру в школе жалуются жители Федоровки, в квартирах - жители центра Мендыкаринского района, села Боровского.

Сегодня проблема с отоплением возникла в школе Рудного. На странице rudnyi_ikomek109 в Инстаграм сообщили, что в результате порыва трубопровода от отопления отключены 33 пятиэтажных дома и одна школа по ул. Гагарина. Из-за еще одного порыва отключены от отопления 13 частных домов по улице Шевченко.

В сентябре специалисты ТОО «Рудненская теплосеть» сообщали, что износ теплосетей в городе достиг критической отметки. В среднем на тепловых сетях в год фиксируют около 300 аварий. Внутриквартальных сетей в городе около 100 км.

В Экибастузе аварии, из-за которых город остался без тепла связали с низкими тарифами. Учитывая, что в Рудном, наоборот, вернули потребителям деньги из-за завышенных тарифов ЖТЭК, причина критического состояния теплосетей лишь бесхозяйственность, жадность, и безнаказанности частника, в руках которого до недавнего времени находились теплосети.

Нам бы пережить эту зиму, а там, надеемся, что теплосети под управлением акимата всё же приведут в надлежащий вид.

Сегодня в Рудном из-за мороза (утром - минус 26 градусов) перевели на дистанцинное обучение учащихся первой и второй смены с 0-4 классы.

В 15 часов пресс-служба акима Рудного сообщила, что ситуация по устранению аварии на трубопроводе находится под контролем местного исполнительного органа.

"В настоящее время все дома, в том числе общеобразовательная школа № 17 подключены к системе отопления для циркуляции горячей воды на 2 часа, ведётся работа по обнаружения прорыва от дома № 6 до дома № 4 и устранения причины. В школе температура воздуха составляет 18-20 градусов тепла, уроки старших классов 2 смены сокращены", - говорится в сообщениии.