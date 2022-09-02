ТОО «Рудненская теплосеть» зафиксировала более 25 аварий в первые дни после того, как ТЭЦ подала горячую воду в город. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщила пресс-служба акимата Рудного.

"Руководство компании просит жителей отнестись к ситуации с пониманием и набраться терпения, а со своей стороны заверяет, что все аварии будут стараться устранять максимально быстро, - говорится в сообщении. - Износ теплосетей достиг критической отметки, есть те, на которых наблюдается повышенная аварийность. В среднем в год на тепловых сетях фиксируется 300 аварий в год".

1 сентября участок №2 ТОО "Рудненская теплосеть" устранял аварию на квартальном трубопроводе диаметром 159 мм по ул. Парковой, 35.

Как отмечается в сообщении, ТОО проводит работы по восстановлению асфальтового покрытия и установке бордюра после ремонтных работ на магистральном трубопроводе по адресу ул. Горняков, 42. Также после замены компенсирующих элементов (компенсатор ДУ-530 мм) было восстановлено асфальтовое покрытие тротуара в районе магазина "Меркурий" по Комсомольскому проспекту.

В связи с ремонтными работами на магистральном трубопроводе первой очереди по ул. Горняков с 5-го по 6 сентября будут отключены от горячего водоснабжения следующие дома по адресам:

ул. Ленина - 50, 70, 70а, 72, 74, 78, 80, 153, 153 а, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 173, 175, 177, 181, 183, 185, 191, 193, 195, 197, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213а.

ул. 50 лет Октября - 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 6а, 6б, 6в, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 35, 37, 40а, 43, 44, 45, 49, 51, 53, 55, 56, 59а, 60, 61а, 66, 68, 70, 72, 76а, 80, 84, 86а, 88а, 90, 92, 94, 96, 98, 102, 102б, 102в, 102г, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 128, 130, 132, 134, 187, 187а

ул. Парковая - 56, 102, 106, 108, 110а, 112, 114, 114а, 118, 120, 124, 126, 128, 130, 132, 134

ул. Качарская - 1, 3, 5, 7, 9, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51, 53

ул. Корчагина - 34, 70, 72, 74, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 100, 102, 104, 104а, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 150, 152, 154, 158, 160, 162, 164, 166, 170, 172, 174, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194

ул. Фрунзе - 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24

ул. Франко - 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18а, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30

ул. Гагарина - 4а, 6, 8, 12, 12а

ул. Сандригайло - 49, 51, 53, 55, 57, 58, 60, 61, 62а, 63/1, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 74, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100

пр. Комсомольский - 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40