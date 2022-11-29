Жители двухэтажных домов в с. Боровское Мендыкаринского района жалуются на низкую температуру в своих квартирах. В ГКП «Боровское ЖКХ-2016» назвали причину - на центральной котельной вышел из строя котел, установленный в 2020 году.

При температуре в помещении 13 градусов на окнах появился снег...

- Мендыкара замерзает, - обратилась в «НГ» жительница двухэтажного дома по ул. Летунова Ирина ФИЛИНА. - В центральной кочегарке не подготовились к зиме. У людей в квартирах 12 градусов. Руководство не реагирует на жалобы, блокирует номера. Помогите, пожалуйста! Боимся, что замерзнет система отопления.

... а на потолке конденсат

Жители домов по ул. Королева и Летунова организовали тематический чат в WhatsApp, их объединила общая проблема. После первых морозов они отапливают квартиры электрическими обогревателями - по несколько на квартиру. Обогреть хоть каким-то образом свои квадратные метры удается и тем, кто предусмтрительно не демонтировал печки - только потому, что такая ситуация привычна для Боровского.

Авария на центральной котельной случилась еще в марте 2022 года. За полтора года до этого, 1 сентября 2020 года, ГКП «Боровское ЖКХ-2016» приобрело у ТОО «ТСК «Титан» два отопительных котла общей стоимостью 14 млн тенге в рамках договора о купли-продажи. В документе указан гарантийный срок поставщика - 5 лет. В течение этого срока ТОО обязуется оказать техническое содействие, если оборудование выйдет из строя по вине заказчика, и произвести ремонт полностью за свой счет, если сбой в работе котлов произойдет по вине поставщика-производителя.

В центральной котельной в селе на подаче градусника нет

- Труба не того качества, из чего сделан котел, - сообщил "НГ" директор ГКП «Боровское ЖКХ-2016» Анатолий КАПЛУН. - Мы намерены доказать это, отправим на экспертизу трубу. Они же говорят, что мы неправильно эксплуатируем, что котлы у нас неправильно стоят. Но они всю жизнь так стояли - все работало.

Представители ТОО «ТСК «Титан» приезжали весной, составили акт, обещали приехать и устранить причину аварии.

- Все лето ждали, письма-претензии писали, - рассказал Каплун. - В последний раз они приезжали 18 ноября. Ремонт делать не будут. Мы готовим судебный иск, а далее намерены взыскивать стоимость котлов.

Температура воды в "обратке" - 42 градуса. При -19°С на улице, должна быть минимум, 49

В теплокомпании собираются заменить все оборудование, приобретенное в 2020 году у ТОО «ТСК «Титан», потому что уже не уверены в качестве второго котла, пока еще работающего. По словам Каплуна, новое оборудование - той же мощности, но другой марки - установит ТОО «Костанай строй», у этой фирмы в прошлом году ГКП приобрело еще один котел для центральной котельной. Но только через месяц.

- В течение 21 дня изготовят, потом еще 10 дней нужно на их установку, - пояснил директор ГП.

С начала отопительного сезона на центральной котельной работали два котла. Третий, тот самый аварийный, отремонтировали своими силами и запустили его в работу, когда уже ударил мороз, но он опять вышел из строя. Последнюю аварию устранили в течение четырех дней. Анатолий Каплун заверяет, что сейчас работают все три котла, но просит потребителей немного подождать - нужно время, чтобы отопительная система прогрелась.

- Они это говорят нам каждый раз, - с печальной иронией написала в чате местная жительница.

Температура на улице все ниже, стены домов еще больше промерзают. Сейчас в квартирах, даже с обогревателем, шкала термометров не поднимается выше 16-градусной отметки. Радиаторы - как парное молоко, слегка теплые.

- У меня сегодня обогреватель до 16 нагрел и всё. Какой-то кошмар, обогреватель вообще не помогает, дома "холодильник", - пишут в чате сельчане. - Постоянно врут и кормят завтраками! Каждый год одно и то же. Пока нормального угля не будет, толку не будет. А то, что угля нет, это их проблема! Лето на это было.

В этом году ГКП «Боровское ЖКХ-2016» закупило уголь через товарные биржи у ТОО «Угольная компания «Богатырь-Костанай». По данным портала госзакупок, по договору теплокомпания должна приобрести 7 250 тонн твердого топлива на общую сумму 107,9 млн тенге. На предприятии нам сказали, что этого достаточно на весь отопительный сезон. По официальным данным видно, что ГКП оплатило поставщику около 13 млн тенге за почти 870 тонн угля.

Анатолий Каплун утверждает, что проблемы с теплоснабжением не связаны с поставками угля. Хотя отмечает, что ТОО «Угольная компания «Богатырь-Костанай» вышло из графика и задерживает последнюю поставку. Пока угля хватает, но к его качеству есть претензии.

Уголь который не горит

- С каждым годом уголь все хуже и хуже, - подчеркивает Каплун. - Отправляем на экспертизу, оттуда приходит результат - нормальное качество.

Ситуацию в селе Боровское прокомментировали и в районном акимате.

- Да, здесь есть немножко наша недоработка, - согласился заместитель акима Мендыкаринского района Курмангазы САДВАКАСОВ. - Мы должны были сразу подать в суд. Просто поверили подрядчику - столько лет работали.

Забавно получается - местное руководство 9 месяцев пыталось договориться с ТОО «ТСК «Титан», но односельчанам не доверяет. А как иначе характеризовать аргумент замакима о том, что жалуются не все жители двухэтажек - всего-то 10 человек из 35 участников чата в WhatsApp... Но такая пассивность вполне объяснима - это один из маленьких населенных пунктов в Казахстане, стране, где не ценят правду.

А правда в том, что хоть 35, хоть 10, да хотя бы и 1 человек, но он мерзнет в своей квартире только потому, что местная власть вовремя не подготовила отопительную систему.

На ул. Летунова, 21, утром в комнате было 14 градусов

9 месяцев прошло с момента первой поломки котла... Сказать, что уполномоченные ведомства вовсе не готовились к зиме, будет неправдой. Там активно проводили так называемую работу с населением: беседовали, строчили предписания, чтобы жители сами проявили инициативу и сделали в своих двухэтажках теплоизоляцию. Эти дома ввели еще в советское время, очевидно, что они порядком износились к настоящему времени, сказали в ГКП «Боровское ЖКХ-2016».



В свою очередь жители указывают теплокомпании на голые участки теплосети.

"Голые" трубы в с. Боровское

- Ничего себе! - выразил недоумение в чате один из боровчан. - И они еще что-то говорят, что у нас неправильно отопление сделано или что-то неутепленное.



Жители просят руководство района оказать содействие в скором решении этой проблемы, а также в справедливом начислении платы за теплоэнергию в данный период. В акимате отвечают дежурной фразой, что ситуация «на контроле у акима».