О том, что сегодня, 12 декабря, последний рейс автобусов стартует в 9 вечера с конечных остановок, сообщили в акимате областного центра. Напомним, вчера, 11 декабря, автобусы также сократили график движения.

- Из-за низкой температуры воздуха и замерзания зимнего дизельного топлива часть автобусов не вышла на маршруты, - сообщили в акимате. - В связи с этим 12 декабря движение общественного транспорта также будет ограничиваться - последний выезд автобусов с конечных остановок будет осуществляться в 21:00.

Кроме того, в акимате города рекомендуют работодателям сократить рабочий день.

- Учитывая неблагоприятные погодные условия, акимат города Костанай рекомендует государственным органам, учреждениям образования, субъектам предпринимательства и другим организациям рассмотреть возможность сокращения рабочего дня, - говорится в сообщении. - Уважаемые горожане, в целях безопасности просим вас максимально ограничить нахождение на улице и воздержаться от лишних выездов.