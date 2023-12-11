Последние рейсы маршрутных автобусов будут в 9 вечера. Об этом только что сообщили в акимате города. Решение было принято в связи с понижением температуры и перемерзания зимнего дизельного топлива.

- Сегодня движение общественного транспорта будет ограничено - последний выезд автобусов с конечных остановок будет осуществляться в 21:00, - сообщили в акимате. - Уважаемые горожане, в целях безопасности просим вас планировать передвижения по городу заблаговременно, с учетом данных изменений. Просим отнестись с пониманием к вынужденному решению по ограничению движения.