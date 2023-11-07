Дело Алексея ЕЛИСЕЕВА продолжили рассматривать в суде № 2 Костаная 6 ноября. Он обвиняется в том, что в 2017 году создал веб-сайт для продажи необеспеченных цифровых активов, к которым относятся «персетмани», «вебмани», «тинькофф», «адвокаш» и другие.

В связи с тем, что дела о криптовалюте рассматриваются в Костанае впервые, судья Ольга КУЗНЕЦОВА попросила государственного обвинителя детально объяснить, в чем обвиняют Елисеева.

- Согласно Закону «О цифровизации», с 7 июля 2020 года деятельность по обороту цифровых активов запрещена за исключением торговых площадок МФЦА. Ст. 33 гласит, что выпуск и оборот необеспеченных цифровых активов на территории РК запрещается, за исключением случаев, предусмотренных законом, - процитировала закон Кузнецова. - В п. 10 этой же статьи, которую ввели в действие с января 2022 года, указано, что лица, осуществляющие деятельность по выпуску цифровых активов, обязаны направить уведомление. То есть, деятельность, связанная с цифровыми активами, носит уведомительный характер. Необеспеченные цифровые активы - это вид цифровых активов, а само понятие цифровые активы - родовое понятие, оно объединяет несколько цифровых активов. Суд интересует: вы вменяете Елисееву услуги по незаконным операциям с необеспеченными цифровыми активами или услуги по операциями с цифровыми активами, которые требовали уведомительного характера? Он вообще ничего не должен был делать, или должен был уведомить, что проводит какие-то операции?

Государственный обвинитель Марат БЕЙСЕМБАЕВ ответил, что ответит на вопросы суда к следующему заседанию.

Алексей Елисеев и его адвокат ТатьянаАнтонова

- Вам известно, что закон об уведомлениях вступил в силу в январе 2022 года? - спросила своего подзащитного адвокат Татьяна АНТОНОВА.

- Я пытался ее исполнить, но сам бланк уведомления на сайте отсутствовал, форма появилась только в марте 2022 года и вступала в силу через 60 дней - в мае, - ответил Елисеев.

Суд допросил эксперта Ерлана СМАГУЛОВА, который осуществляет государственную политику в сфере цифровых технологий.

Эксперт Ерлан Смагулов пояснил: чтобы оборот криптовалюты был в Казахстане, сервер должен быть на территории нашей страны

- Если покупатели - граждане Казахстана, переводы совершаются в банках нашего государства, то деятельность совершается здесь? - спросил прокурор Бейсембаев.

Эксперт ответил: поскольку дело идет о банках Казахстана, то деятельность проходит в нашей стране, где необеспеченные цифровые активы запрещены. Но чуть позже в ответ на уточняющие вопросы адвоката и судьи пояснил: чтобы оборот криптовалюты был в Казахстане, сервер должен быть на территории нашей страны.

- Если сайт создан в России, а кошелек в Литве, где будет происходить оборот по криптовалюте? - спросила адвокат Антонова. - На сайте Елисеева нет электронных кошельков, там не хранится криптовалюта. Сайт отсылает к бирже. Возможен ли оборот на этом сайте, если там не хранится криптовалюта?

Смагулов ответил, что доменная зона kz и kst - это Казахстан, а зона "com может быть хоть в Голландии, хоть в Штатах”. Соответственно, если у Елисеева сайт с расширением com, то деятельность проходила не на территории Казахстана, наши банки «принимали уже фиатную валюту (фиатная валюта (лат. fiat — «да будет так», лат. fiducia — «доверие») - это валюта, стоимость которой обеспечивается государством, выпускающим ее - "НГ"), а не криптовалюту».

Алексей Елисеев пытается доказать, что не совершал ничего противозаконного

- Необеспеченные цифровые активы - это токинг, полученный в процессе майнинга. Тогда актив, который не создается в процессе майнинга, не относится к необеспеченным цифровым активам? - поинтересовался подсудимый. - В законе отсутствует ссылка, какой должен быть цифровой актив - обеспеченный или нет, а лицо, которое занимается выпуском, должно направить уведомление. Есть также сноска «за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК», но случаи не прописаны. Когда я читаю закон, я вижу, что есть исключения. Вижу 10-й пункт, в котором не прописаны конкретные активы, я логично допускаю, что это и есть то самое исключение. Почему нельзя было написать «обеспеченный цифровой актив»? И вопросов бы не возникло.

- Все законы проходят через мажилис, сенат. Я сам - не юрист, вы тоже не юрист. Я понимаю вашу озадаченность, - ответил Смагулов. - У нас было множество заявлений и запросов по поводу того, о чем вы говорите. Мы всем давали разъяснения.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ