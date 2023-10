24-летний фотограф и путешественник Артем КОРНИЕНКО родился и вырос в Костанае. Сейчас вместе с семьей живет в Великобритании, а именно в Шотландии, в городке Cowdenbeath (на русском звучит как Кауденбиф - «НГ»). Об особенностях этой страны и о том, как детские мечты привели его к реальным путешествиям по всему миру, Артем рассказал «НГ».

Охота к перемене мест

Еще в раннем детстве Артем любил рассматривать картинки в энциклопедиях с животными, растениями и различными местами нашей планеты.

Возможно самый знаменитый мост в мире - Glenfinnan Viaduct, так же известный, как мост Гарри Поттера

- В детстве мне очень хотелось побывать в этих местах, но, к сожалению, моя мама не могла финансово позволить себе ездить за границу с тремя детьми, - рассказал Артем. - От этого мое желание отправиться в другие страны стало постепенно расти.

Страсть к изучению мира началась, когда он прочитал статью о канадском путешественнике Жане Беливо, который прошел пешком 75 500 км вокруг света за 11 лет. Артем тоже решил пройти пешком по всем странам мира.

- Я понимал, что это будет нелегко и что это может быть даже нереально для человека, без больших финансовых средств, но эта идея настолько плотно засела у меня в голове, что я просто начал готовиться к этому, несмотря на то, что такому походу, может быть, и не суждено было сбыться, - вспоминает парень. - Готовиться начал с небольших походов выходного дня с палаткой: на побережье Тобола или в лесопосадки недалеко от города, постепенно увеличивая дистанцию от Костаная.

Путешествия Артема начинались с похода от КЖБИ до с. Московское диной в 41 км

Первым протяженным походом стала прогулка от района КЖБИ до села Московское (Костанайский район) по железной дороге. Артем и его лучший друг прошли 41 км - на тот момент для них это было просто гигантское расстояние.

- С тех пор я не переставал мечтать, что когда-нибудь побываю во всех странах мира, - говорит наш собеседник, - и что пройду этот длинный путь на своих двоих.

А потом его мама познакомилась в Интернете с жителем Шотландии. Она решила искать семейное счастье за границей, так как понимала, что в Казахстане мужчины вряд ли захотят завести отношения с 40-летней женщиной, у которой трое детей.

Замок в столице Шотландии Эдинбурге

- Поначалу им казалось, что нужно всего лишь пожениться и планировать наш переезд в Великобританию, - рассказал парень. - Но после того, как моя мама и Ричард, мой отчим, сыграли свадьбу в Костанае в 2011 году, они стали узнавать, как мы смогли бы переехать всей семьей в Шотландию, и обнаружили, что это все довольно-таки сложно. Иммиграционная служба Великобритании не позволяла переехать матери с детьми, если отец детей жив или не лишен родительских прав. Тут пришлось нам с мамой поездить по судам, чтобы лишить отцовства моего отца, которого я практически никогда не видел. В конечном счете это условие было выполнено. Но оставалась другая проблема - финансовая. Чтобы мать с тремя детьми смогла переехать к мужу, нужно, чтобы он зарабатывал свыше £30 000 в год, а это немало. И нам снова пришлось ждать, пока Ричард не увеличит свою зарплату.

Со дня свадьбы до фактического переезда прошло около пяти лет. За это время мама и ее муж дважды в год навещали друг друга, Артем с сестрами тоже побывали в Великобритании, но ничем особенным ему эта поездка не запомнилась. Наконец, начали процедуру подачи на визу, по которой смогли бы проживать в Великобритании 2,5 года и работать. В то время такая виза стоила £2 000, или 1 200 000 тенге за человека!

Немаленькую сумму пришлось отдать и за перевозку собаки, ради которой мама продала машину, чтобы оплатить тесты, прививки, транспорт и двухнедельный карантин в новой стране. В итоге уже 7 лет живет в Шотландии.

Жилье

Несколько лет семья арендовала жилье.

- Подаешь заявку в агентство на понравившееся жилье, заполняешь анкету с указанием всех членов семьи, своей платежеспособности, наличия или отсутствия вредных привычек и домашних питомцев, - поясняет Артем. - Потом ждешь неделями, пока хозяин не определится, кому из желающих он сдаст жилье. Можешь оказаться в пролете, причем несколько раз, пока не повезет.

Улица Виктория в Эдинбурге зимой

Так как у семьи было две собаки, их шансы на долгосрочную аренду приближались у нулю. Решили купить дом в ипотеку.

- В итоге получилось купить за £125 000 старый коттедж 1955 года постройки с четырьмя спальнями под 6% годовых. Зато недалеко от места работы и с неплохими соседями, - отмечает Артем. - Сейчас мы платим ипотеку £800 в месяц. Аренда такого дома вышла бы еще дороже. Отопление газовое, цены огромные. За зиму накопился долг, который стараемся компенсировать летом: не отапливаем, хотя температура в доме иногда падает до +16, тогда надо надевать теплые носки.

Гигантские скульптуры мифических водных существ - келпи

Дома в большинстве городов Шотландии - это 1-2-этажные коттеджи. Причем гости не останутся у вас ночевать, если в доме нет гостевой спальни.

Шотландский быт

- Большинство людей ложатся спать рано, после 9 вечера. После 20.00 города, как вымершие, исключая места с пабами, - отмечает Артем. - Все магазины закрываются в 5-6 вечера. Если вы захотите купить шоколадку после 6 часов вечера, нужно сесть за руль и искать ближайший супермаркет, которого в вашем городке может и не быть. Ночных аптек в Шотландии не существует.

Осень в одном из парков Шотландии

Мусор сортируют по четырем бакам: отдельно бумагу и картон, пластик и металл, пищевые отходы, садовый мусор и остальной - смешанный. Стекло и старую одежду надо вывозить отдельно в специальные пункты.

Завтракают рано утром, обедают в 12.00, ужинают в 17.00.

- В Шотландии, когда говорят «Tea time», это время ужина. Если тебя спросят: «What are you having for your tea?», это совсем не значит «С чем ты будешь пить чай?», это значит «Чем ты собираешься поужинать?» - поясняет Артем. - Поздним вечером на улице принято разговаривать почти шепотом. В большинстве случаев, если твои соседи чем-то недовольны, они не придут к тебе поговорить. Здесь принято писать жалобы по любому поводу, и это поощряется местными органами управления.

В Шотландии очень четкое разделение на классы. Например, в автобусах ездят только школьники, пенсионеры и люди с низким уровнем дохода.

- С водителем принято персонально здороваться и благодарить за поездку, выходя из автобуса, - рассказал Артем. - А он тебе ответит что-то вроде: «Всего хорошего, приятель!» или «Пока, дружище!» Причем вне зависимости от твоего возраста и пола. Если ты сантехник или таксист, у тебя не может быть друга врача или юриста - вы живете в параллельных мирах. Если ты все-таки знаком с доктором, поговорить о здоровье не получится без записи на прием. Кстати, машина скорой помощи на дом, как в Казахстане, здесь не приедет. Плохо тебе - ищи транспорт, поезжай в госпиталь и сиди в очереди, пока регистратор не решит, что ты следующий по срочности пациент.

Почти в каждом городе Шотландии есть башня с часами

Переезжая из одного города в другой, можно заметить существенные различия в характере жителей.

- В одном городке все подряд тебе улыбаются, смотрят прямо в глаза, желают хорошего дня, интересуются, откуда ты приехал. В другом - провожают тебя взглядом, как чужака, шушукаются у тебя за спиной, перестают разговаривать, если ты проходишь мимо, не здороваются даже в ответ, - делится впечатлениями Артем. - Невольно создается странное ощущение, что жители в этих соседних городах существуют только в пределах своих населенных пунктов на протяжении многих поколений и никак друг с другом не смешиваются.

В Шотландии городки часто перетекают один в другой без видимой границы. В некоторых центральные улицы от начала до конца проходишь за 15 минут. Если сесть в автобус, то за час поездки можно проехать через 10 населенных пунктов.

Такие холмы можно встретить по всей Шотландии

- Интересно, что на такой маленькой территории, как Шотландия, каждая область имеет довольно заметные различия в разговорном акценте, - говорит Артем. - Шотландцы порой так коверкают английский язык, что приезжающие сюда англичане (это 4 часа на поезде) не могут понять ни слова!

Работа и трудоустройство

Работу в Шотландии найти несложно, особенно если у вас нет больших амбиций.

Замок Данноттар на восточном побережье Шотландии

- Если у вас слабый английский и вы пока не подтвердили свой диплом, вас возьмут на фабрики, фермы, в отели, в сферу обслуживания людей с физическими или умственными особенностями, - рассказал Артем. - В компании вам предоставят необходимые курсы подготовки. Работать надо много, чтобы иметь возможность оплачивать жилье и коммунальные услуги.

Если ищете работу получше и часто ее меняете, то в Шотландии на вас никто не посмотрит косо. Но есть правило: если вы не проработали в компании больше двух лет, вас могут запросто уволить по любой незначительной причине. А после двух лет работы вы защищены законодательством, и причина для увольнения нужна очень весомая.

Водопад Сталл в Глен-Невисе

- В Казахстане мы ищем работу по месту жительства, а в Шотландии люди ради трудоустройства готовы переехать в другой регион, если работа стоящая, - отмечает Артем. - Поэтому многие, особенно образованные молодые люди, считают покупку жилья нецелесообразным, они просто арендуют жилье поближе к работе.

Образование в Шотландии бесплатное, но до определенного уровня.

- Вы можете плохо учиться в школе, а потом в 30 лет резко взяться за ум и подтянуть знания на специальных курсах. В колледж вас возьмут бесплатно, независимо от того, 16 вам лет или 60, - рассказал Артем. - Если хотите продолжить образование в университете, можете попросить кредит на обучение.

Природа и погода

- Здесь, куда ни взгляни, повсюду холмы и озера! - поделился парень. - Очень много растений, которые круглый год зеленые, и это радует глаз. Множество пляжей с почти белыми песками и прозрачнейшей водой.

Вид с дрона на побережье Северного моря

Шотландию омывают два моря - Северное с севера и востока и Ирландское с запада - и оба холодные. Но люди все равно выбираются на пикники к побережью. Некоторые плавают на байдарках или сапбордах (плоская плавучая конструкция вытянутой формы, на которой размещается человек или несколько людей - «НГ»), а некоторые, в основном дети, даже купаются.

МостGlenfinnan Viaduct, так же известный, как мост Гарри Поттера, вид снизу

Погода переменчивая: например, с утра туман, затем дождь, сменяющийся ярким солнцем, потом может начаться град, и так несколько циклов.

- Обычно температура летом около 18 градусов и редко переваливает за 25, а зимой в среднем плюс 5, но бывает и минус 5. Но в связи с влажностью воздуха чувствуется это по-другому, - рассказал Артем. - Как по мне, лучше минус 25 градусов в Казахстане, чем минус 10 в Великобритании.

Каньон Девилс с характерным красным цветом воды

Из-за относительно высокой температуры зимой в Шотландии редко увидишь сугробы - обычно снег тает, как только касается земли.

- Но на второй год моего пребывания здесь я застал аномальный для этих краев снегопад, к чему местные были абсолютно не готовы! - вспоминает Артем. - После того как снег перестал таять и начали образовываться небольшие сугробы, сразу объявили оранжевую степень тревоги, то есть были закрыты учебные заведения, почти никто не работал, магазины один за другим закрывались, так как не было поставки продуктов из-за того, что здесь попросту нет зимней резины!

Одно из самых красивых природных мест Шотландии - долина Гленко

Местность в Шотландии холмистая, поэтому немногие в тот день решились сесть за руль. Не было и достаточного количества спецтехники, чтобы очищать дороги.

- В основном чистились только крупные дороги. В общем, люди были не готовы. Но для меня с сестрами это был лишний повод повеселиться, покататься с засыпанных снегом холмов на целлофановых пакетах, поиграть в снежки и слепить снеговика! - поделился Артем. - К сожалению, такой снегопад здесь - большая редкость. Хотя в Шотландии тоже любят зиму, но только из-за праздников, таких как Рождество и Хогмани. Последний празднуется с 30 декабря по 1 января, каждый год в столицу Шотландии Эдинбург со всей страны съезжается народ на фестиваль, на котором проходят концерты, шествия с факелами, файер-шоу. Ну и куда же без салюта! Вообще, здесь много праздников и традиций, о которых мы не знаем, поэтому побывать в Шотландии еще более интересно!

О себе

Артем увлекается фотосъемкой пейзажей, большую часть фотографий делает либо на свой смартфон, либо на небольшой беззеркальный фотоаппарат Canon M50.

Артем в Берлине, на фоне знаменитых Бранденбургских ворот

- Я также использую легкий дрон Mavic Mini для съемки с воздуха и экшен-камеры Gopro 8, - рассказал парень. - Недавно приобрел камеру Insta 360, которая позволяет снимать все пространство вокруг себя, что очень удобно для путешествий. Но мне еще только предстоит ознакомиться с этой аппаратурой.

Начал снимать, когда на Новый год подарили камеру Gopro 3, о которой Артем долго мечтал.

- После просмотра роликов - как люди прыгают с парашюта, катаются на серфе и ныряют с аквалангом - казалось, что после приобретения этой камеры моя жизнь тоже станет такой же насыщенной! - говорит Артем. - Но, к сожалению, это не совсем так работает. Хотя я завел свой аккаунт в «Инстаграме», который так и назвал artem_gopro. И старался делать как можно больше интересных кадров, чтобы их запостить.

Со временем парень начал понимать, что фото и видео для него - это не только способ поделиться с другими людьми своей жизнью, но и возможность сохранить воспоминания, так как он записывал буквально все, даже малозначительные вещи.

Фото снято на камеру Insta 360. Батуми, Грузия, август 2023 г.

- Я об этом даже и не вспомнил бы через год, но благодаря фото и видео мог снова погружаться в атмосферу тех дней, - говорит Артем. - Сейчас у меня больше 8 терабайт файлов, которые иногда мной просматриваются и вызывают ностальгию. Ради этого я путешествую и запечатлеваю каждый момент с разных камер и углов зрения. А потом при просмотре тонны файлов могу вспоминать и переживать те же эмоции.

Теперь для него нет большего наслаждения, чем поехать в другую страну, познакомиться с людьми, их законами и правилами, с другой природой, едой...

- Каждый раз, когда еду в путешествие, планирую его заранее, бывает, даже за полгода, но, к счастью, невозможно все предусмотреть, - признается Артем. - Почему к счастью? Потому что, когда случаются непредвиденные обстоятельства, неважно, плохие или хорошие, это всегда приключения и возможность запомнить момент. Ведь если ты едешь в отпуск, живешь в хорошем отеле «все включено», ходишь на море и катаешься в комфортных автобусах на экскурсии с гидом, который тебе все преподнесет на блюдечке, это не так запомнится, как если у тебя во время путешествия происходят какие-то неожиданные обстоятельства, ты с ними справляешься или просто принимаешь.

Именно поэтому он взял себе за правило не ездить в одну и ту же страну дважды: если уже здесь был, то примерно знаешь, что от нее ожидать.

- Для меня гораздо интереснее посещать разные страны, ведь в каждой из них своя атмосфера и свои сюрпризы. На моем счету пока 13 стран, это немного, но я намерен увеличить эту цифру, ежегодно как минимум на несколько пунктов, - отмечает Артем. - На данный момент самыми запоминающимися были Иордания и Грузия - максимально противоположные страны. В этом году надеюсь побывать еще в одной стране. К моему сожалению, так как я гражданин Казахстана, стран, куда можно поехать, не так много. А тех, где не нужно платить баснословные деньги за перелет, еще меньше. Но я стараюсь пока обходить стороной страны, в которые требуется виза, ведь даже сейчас передо мной - куча интересных стран, с которыми я хотел бы познакомиться поближе. Скорее всего, следующими станут страны Аравийского полуострова: Оман, ОАЕ, Катар и Бахрейн. Так что ждите новые посты и истории в «Инстаграме». Может быть, наконец-то начну писать комментарии под постами и рассказывать о разных местах.

