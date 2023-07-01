В суде №2 Костаная завершилось разбирательство по делу о сбыте фальшивых долларов в сумме $3 000. В прениях прокурор Еркебулан АЙТБАЕВ разделил вину пятерых фигурантов - троим попросил у суда реальные сроки лишения свободы, а двоим условные. Запрос государственного обвинителя зависел от позиции подсудимых. Самат ШАРАПИЕВ, Амир ШАЙМЕРДИНОВ и Тимур ЖАКУПОВ вину не признали и настаивали на своей невиновности. А Айжаркын и Бауыржан БЕРДИМУРАТОВЫ согласились с обвинением и раскаялись в содеянном.

- В заключении специалистов установлено, что денежные купюры номиналом $100 в количестве двухсот штук, изъятых при обыске у Шарапиева, изготовлены с применением знаков синтезирующего устройства лазерного типа, то есть способом, который не применяет федеральный резервный банк США, - отметил Айтбаев. - Ненастоящие доллары также обнаружили в магазинах и лото-клубе, где расплачивались подсудимые. В отношении лиц, которые признали вину, показания стабильные, они не стараются ввести следствие и суд в заблуждение. Считаю необходимым назначить им наказание, не связанное с лишением свободы, поскольку тяжких последствий не наступило. Один потерпевший вовсе не предъявляет граждански исков, а второй оставляет наказание на усмотрение суда. Остальным считаю необходимым назначить наказание с изоляцией от общества, так как они не сделали выводов и, несмотря на очевидные факты и показания свидетелей, вину не признали и не попытались компенсировать ущерб.

Самат Шарапиев в прениях настаивал - деньги он просто хранил по просьбе Шаймердинова. Также он продолжил настаивать, что следователь департамента экономических расследований Евгений Золотаренко оказывал давление на него.

Самат Шарапиев (слева) и Амир Шаймердинов (справа)

- Передача мне 2 000 долларов от Жакупова не доказана и не подтверждена, - рассказал он в суде. - Шаймердинов требовал от меня свою иностранную валюту, которая была передана мне с целью сохранности. Полученная сумма в размере 150 000 тенге от Шаймердинова, была предназначена для погашения долга перед Жакуповым, который ранее перечислил их мне для погашения долга перед банком. Получение мною 50% от сбытых Бердимуратовым 500 долларов, не поддается логике, так как при калькуляции это всего 112 500 тенге. Я считаю нецелесообразным вести такой бизнес себе в ущерб, это неоправданные риски.

Адвокат Жанар ШАПАГУЛОВА, которая представляла интересы Шаймердинова, отметила, что все обвинения безосновательны и преждевременны.

- Обвинение взято из допроса Шаймердинова в момент задержания 12 октября 2022 года, при этом сам обвиняемый обращал внимание суда на недопустимость этих показаний как доказательств, из-за грубых процессуальных нарушений - фактов психологического давления сотрудников ДЭР, - рассказала Шапагулова. - Данный факт был изучен в ходе служебной проверки, но не нашел подтверждения, так как в хранилище департамента не нашли видеозаписей того времени, когда Шаймердинова задержали и привезли в департамент. Других доказательств его вины не выявлено. Недопустимо строить обвинение на показаниях, добытых таким способом, якобы в связи с обнаруженными у него фальшивыми долларами. Фальшивые деньги не принадлежали Шаймердинову, а были найдены около автомобильной парковки ТРЦ в Астане и после переданы Шарапиеву на хранение без каких-либо письменных обязательств. Более того, спустя только 4 месяца Шаймердинов решил использовать несколько банкнот для личного пользования, так как часто играл в азартные игры.

Тимур Жакупов в суде также настаивал на собственной невиновности. Он и его адвокат заявляли, что следствие не обнаружило фальшивых долларов ни у самого обвиняемого, ни у него дома.

Тимур Жакупов (слева)

- Доказательств моей вины не представлено, прошу вынести оправдательный приговор, - коротко сказал Жакупов. - Сожалею лишь о том, что я приютил этих бессовестных людей (он имел в виду супругов Бердимуратовых - «НГ»).

Супруги Бердимуратовы в прениях тоже были кратки. Они признали вину, раскаялись и просили суд не лишать их свободы.

Тимур Жакупов (второй слева), Бауыржан и Айжаркын Бердимуратовы (справа)

- Полностью вину признаю, раскаиваюсь, и как ранее говорила - у меня не было цели нажиться, я просто хотела сохранить семью, как-то зацепиться, все ради детей, - сказала Айжаркын Бердимуратова.

Прокурор просил назначить супругам наказание в виде 5 лет и 2 месяцев лишения свободы условно, а остальных лишить свободы на 6 лет в колонии минимальной безопасности. Судья Анара ШАЙМУРУНОВА сегодня, 1 июля, огласила приговор. Все подсудимые были признаны виновными. Супругов Бердимуратовых, как и просил гособвинитель, лишили свободы условно.

- Шарапиеву назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет и 6 месяцев в колонии минимальной безопасности, - зачитала приговор судья. - Шаймердинова и Жакупова лишить свободы сроком на 5 лет 6 месяцев в колонии средней безопасности. Жакупова взять под стражу в зале суда.

Анара Шаймурунова отметила, что вина подсудимых доказана в полном объеме. Она обратила внимание на личности подсудимых.

- Подсудимые ранее привлекались к уголовной ответственности, - сообщила судья. - Шарапиев в 2010 году за кражу, уголовное дело прекращено за примирением с потерпевшим. Шаймердинов в 2016 году за заведомо ложный донос с обвинением лиц в совершении тяжкого преступления, а в 2017 году за хулиганство, а перед этим за кражу, уголовное дело также прекращено за примирением сторон. Жакупов в 2006 году осуждался за разбойное нападение, а в 2018 году за кражу и также примерялся с потерпевшими. Бердимуратов ранее не судим, а его супруга была осуждена за кражу в 2022 году. Шарапиев и Шаймердинов также неоднократно привлекались к административной ответственности. Таким образом эти характеристики свидетельствуют об их склонности к совершению преступления.

Подсудимые выслушали приговор без эмоций. Шаймурдинов и Шарапиев успели попрощаться с родственниками в холле суда

Приговор не окончательный и может быть обжалован в течение 15 дней.

Фото Георгия ГОВОРОВА