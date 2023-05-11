В суде № 2 Костаная сегодня, 11 мая, допросили подсудимых Бауржана БЕРДИМУРАТОВА. и его супругу Айжаркын. По материалам дела они приехали в Астану, где жили в квартире у знакомого Тимура Жакупова, и приняли участие в схеме обмена фальшивых долларов.

Супруги Бердимуратовы обвиняются в том, что они покупали на фальшивые доллары цветы и спиртное, а сдачу получали в тенге

Оба подсудимых запретили публиковать свое изображение в СМИ.

- Жакупов дал мне 500 долларов, сказал, что они не настоящие, но хорошего качества, - пояснил Бердимуратов. - Зашел в магазин "Романтик", купил букет цветов. Отдал 100 фальшивых долларов, сдачу дали в тенге - около 37 000.

Позже Бердимуратов повторил трюк с покупкой цветов и виски на фальшивые доллары, сдачу получил в тенге. У него было 500 долларов, половину из которых вернул Жакупову в тенге. Больше фальшивые деньги не тратил, потому что прожил у Жакупова всего неделю.

- Вы изучали судебную практику на случай, если вам поймают? - спросил гособвинитель.

Подсудимый пояснил, что читал, как в Астане судили людей за сбыт 50 000 фальшивых долларов.

- Всем дали условные сроки, - уточнил Бердимуратов.

Айжаркын БЕРДИМУРАТОВУ допросили последней. По версии обвинения, она сбывала фальшивые доллары вместе с супругом на покупку цветов и виски.

- В Костанае у нас не было постоянной работы, летом муж работал на мойке, - пояснила подсудимая. - Месяц нам даже пришлось с двумя детьми жить на мойке, чтобы сэкономить 70 000 тенге на поездку в Астану.

В Астане супруги хотели за лето найти работу, а осенью отдать детей в школу. Они остановились у Жакупова в 1-комнатной квартире, где жили в зале, а Жакупов в кухне.

- Меня уволили с двух работ, на руках двое детей, положение было тяжелое, - сообщила Бердимуратова. - Позже муж сказал, что есть фальшивые доллары. Я согласилась на их сбыт из-за тяжелого материального положения.

Сначала подсудимая говорила, что заранее знала о преступной схеме, но сейчас заявила, что тогда "выгораживала мужа".