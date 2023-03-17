Уголовное дело по обвинению Самата ШАРАПИЕВА, Амира ШАЙМЕРДИНОВА, Тимура ЖАКУПОВА, Айжаркын и Бауыржана БЕРДИМУРАТОВЫХ в сбыте фальшивых долларов начали рассматривать в суде № 2 Костаная сегодня, 17 марта.

Шарапиев и Шаймердинов находятся под арестом, остальные под подпиской о невыезде.

Согласно материалам делам, Шарапиев весной прошлого года купил на розничном рынке Стамбула 30 000 поддельных долларов купюрами по 100 долларов. За них он заплатил 2000 долларов "неустановленному следствием лицу турецкой национальности", как сказано в обвинении.

- Деньги Шарапиев положил сначала в карман, потом в рюкзак, который провел, как ручную кладь, на регулярном авиарейсе Анталия-Астана, - сообщил государственный обвинитель Еркебулан АЙТБАЕВ. - В Астане его встретил знакомый Жакупов, которому Шарапиев позже передал 2000 фальшивых долларов. За реализацию каждой тысячи долларов Жакупов отдал по 150 000 тенге. Позже Жакупов вовлек в свою преступную деятельность супругов Бердимуратовых.

По данным обвинения, Бердимуратовы жили в Костанае, муж не мог найти работу, жена сидела дома с двумя детьми. Они согласились реализовать фальшивые деньги и переехали в Астану, где временно поселились в арендованной Бердимуратовым квартире. На доллары покупали вещи в дорогих магазинах, виски и цветы, а сдачу получила в тенге. В некоторых магазинах разыгрывали целые сцены: жена отвлекала продавцов, а муж расплачивался фальшивыми долларами.

Шаймердиев тратил поддельные доллары в рудненском казино, а выигрыш получал в тенге. За одну ночь он потратил 3 000 долларов, позже попросил у Шарипаева еще 5 000 долларов. Из них успел потратить 200 долларов, а с 4800 поддельными долларами его задержали сотрудники ДЭР.

Чтение обвинительного заключения заняло несколько часов, после него судья обычно спрашивает, согласны ли подсудимые с виной. Но в этот раз подсудимый Жакупов заявил, что хочет заменить адвоката, так что выяснение этого момента отложили на следующее заседание. Его назначили на 29 марта.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ