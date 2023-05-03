По делу о сбыте фальшивых долларов в суде Костаная изучают показания подсудимых Самата ШАРАПИЕВА, Амира ШАЙМЕРДИНОВА, Тимура ЖАКУПОВА и супругов Айжаркын и Бауыржана БЕРДИМУРАТОВЫХ.

По версии обвинения, Шарапиев весной прошлого года купил в Стамбуле 30 000 поддельных долларов купюрами по 100 долларов. За них он заплатил 2000 долларов «неустановленному следствием лицу турецкой национальности». Позже отдал доллары знакомым, они их сбывали. Шаймердинов обналичивал в казино, где отдавал фальшивые доллары, а ему зачисляли на карту тенге.

На предыдущем заседании все подсудимые хотели заключить процессуальное соглашение о полном признании вины. Однако гособвинитель отказал в этом. И теперь Шаймердинов, Шарапиев и Жакупов полностью отказались от всех признательных показаний.

- «Я спросил в Loto Clube: «Вы доллары принимаете?» Ответили, что могут зачислить на карту клиента в тенге по курсу $1 - 450 тенге», - зачитал показания подсудимого Шаймердинова гособвинитель Еркебулан АЙТБАЕВ.

В итоге Шаймердинов проиграл около 3 000 фальшивых долларов.

Тимур Жакупов сообщил суду - когда его забрали в участок, следователи показали показания других подсудимых и просили хотя бы частично признать вину.

- Я не соглашался, хотя следователь меня просил, - пояснил Жакупов. - Во время очной ставки с Шарапиевым следователь спросил: «Он передавал вам 2000 долларов?» Я ответил, что нет. Шарапиев попросил меня на турецком: «Скажи, что брал у меня доллары». Я хотел его защитить, мы друзья детства, дал ложные показания, что взял у него 2 000 фальшивых долларов. Потом я придумал, что доллары пропали, когда в гостях были Бердимуратовы.

- Вы были в кабинете следователя и понимали, что все может быть использовано против вас? - поинтересовалась судья Анара ШАЙМУРУНОВА. - Вы всегда защищаете людей в ущерб себе?

- Нет, хотел защитить друга.

Жакупов сообщил, что полностью не признает вину и не был в курсе преступной схемы.

- На досудебной стадии вы заявляли, что были в курсе схемы Шарапиева и Шаймердинова, - уточнил гособвинитель. И зачитал записи телефонных разговоров, в которых Жакупов говорит Шаймердинову, что отправил Самату двадцатку: - Поясните, что это за разговоры?

Жакупов сначала сказал, что он разговаривал со своим арендодателем из России, но не смог пояснить, почему его зовут Самат. Потом сообщил, что был должен деньги Самату Шарапиеву. А позже и вовсе не смог пояснить, что это за разговоры.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ