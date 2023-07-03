«Мастер спорта международного класса тренирует в Костанае бесплатно» - звучит как рекламный слоган, не правда ли?

Это лишь часть команды Neroznak team / Фото Сауле КУАНБЕК

Но, признаюсь, это моя мантра, которую я повторяю каждый раз, собираясь на тренировку. Понимание ценности, что я имею уникальную возможность получить мастер-класс от лучшей в регионе, да, что там - в Казахстане, легкоатлетки, в ноль понижает такие аргументы, как «устала», «не хочу», «много работы» (да простит меня редактор)...

Да, забегая вперед, скажу, что читатель, скорее всего, если не обвинит, то заподозрит в восклицательной интонации чуть ли не в каждой строчке, и будет совершенно прав. Я мало кем восхищаюсь, но не в этот раз...

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Наша, костанайская

В конце июня Татьяна НЕРОЗНАК стала обладательницей двух серебряных медалей VI летней Спартакиады РК по легкой атлетике. Соревнования проходили на центральном стадионе Алматы. Событие важное в карьере казахстанских спортсменов, потому как случается один раз в четыре года.

- Моя четвертая в карьере, - напишет костанайская спортсменка в своем Instagram-профиле.

В спартакиаде участвуют лучшие профессиональные легкоатлеты со всей страны. Татьяна на дистанциях 10 км и 5 км уступила только легионерам национальной сборной кенийского происхождения.

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То есть, стала первой среди отечественных атлетов на дистанциях 5000 и 10 000 км на стадионе.

Еще неделей ранее Нерознак первой финишировала на "десятке", но уже на столичном шоссе. Более того, на Astana Half Marathon-2023 установила рекорд трассы - 00:35:25, хотя лучший ее результат на этой дистанции - 00:34:25.

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- Психологически легче бежать на шоссе, - поясняет Татьяна во время нашей с ней беседы. - Вот мы встаем на старт 1000-5000 человек и бежим все вместе по городу. Причем так легче и марафон преодолеть. На стадионе все старты проводятся в Алматы, потому что здесь единственный в Казахстане стадион. Но там тяжело бежать: загазованность, высота. В Алматы приезжаю за 2-3 дня до соревнований, чтобы пройти акклиматизацию.

В своем Instagram Татьяна поделилась:

- Бег по кругу стадиона и бег по шоссе - это разные вселенные. Стадион - это испытание, в первую очередь, психологическое. На шоссе мотивация рождается сама собой, стоит только устремить взгляд к горизонту. На стадионе из круга в круг все повторяется. На шоссе видится конечная цель, знаешь, сколько километров и каким маршрутом осталось бежать из точки А в точку Б. На стадионе мимо точки Б ты пробегаешь десятки раз (10 км - 25 кругов на стадионе Алматы - "НГ"). Но у бега по кругу есть два больших плюса: во-первых, соперники всегда перед глазами, а это стимул бежать быстрее; во-вторых, преодолевая с каждым кругом ограниченность пространства, минимально меняющегося окружения, ты преодолеваешь самого себя, а это делает сильнее не только физически, но и морально.

«Смелость быть первым»

В Астане вместе с именитой костанайской спортсменкой пробежали и ее подопечные. Татьяна тренирует любителей бега в созданной ею профессиональной школе бега Neroznak team. Прошло два месяца с начала тренировок, но уже есть результаты, которыми любители бега могут гордиться.

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- Куаныш стал четвертым в своей возрастной категории, - с гордостью говорит она.

Куанышу МУХТАРОВУ 24 года. В столице он пробежал 21,1 км за 1:25:18. Парень скромно называет это «личным рекордом».

«Личник» для себя установил и мастер спорта международного класса по гиревому спорту, неоднократный рекордсмен и чемпион РК, чемпион Европы, 4-кратный чемпион мира среди юниоров и 3-кратный серебряный призер чемпионата мира среди взрослых Андрей ФИЯЛКА. Его результат - 1:27:45.

Андрей пришел в бег, имея за плечами 21 год профессионального опыта в гиревом спорте.

- Бегаю на любительском уровне уже 2 года. Тренировался самостоятельно, с Татьяной занимаюсь с апреля, - рассказал он. - Пока лишь нащупываем мои функциональные возможности и что подойдёт в плане тренировочного процесса по гиревому спорту.

Наряду с профессиональными спортсменами в забегах принимают участие и любители. Так впервые в своей жизни полумарафон пробежал Жолдас ОСПАНОВ. Дистанцию преодолел за 02:01:36.

- Было тяжело после 15-16 км, - рассказал о своих впечатлениях Жолдас. - К домашнему полумарафону буду стараться продвинуться вперед по времени. Благодарен нашим наставникам, они сделали большую работу всего за 2 месяца тренировок. Кстати, только недавно узнал, что Татьяна - знаменитая спортсменка в Казахстане. Для меня это гордость - тренироваться у неё, и пример.

Нравится работать с людьми

- Как появилась идея создать в Костанае школу бега?

- Любитель бега, наш земляк, кстати, блогер Павел Тенцер развивает в Казахстане большое беговое движение, - говорит Татьяна. - Когда узнала, что в сентябре в Костанае пройдет международный полумарафон (Kostanay International Halfmarathon - "НГ"), я ему предложила проводить бесплатные тренировки. Он еще удивился: «Бесплатные?».

- У меня, честно говоря, такой же вопрос возник. Что это лично вам дает?

- Какие-то новые эмоции. Мне нравится работать с людьми. На моих глазах люди становятся сильнее, это очень мотивирует...

- Интересно быть в окружении единомышленников, кому нравится спорт, кто придерживается здорового образа жизни, нравится, когда люди бегают, пытаются чего-то добиться, - добавляет тренер спортсменки Токеш ИБРАЕВ. - В жизни надо все менять, все пробовать. Под лежачий камень вода не течет. Человек должен сам стремиться изменить что-то. И этого не надо бояться. Надо всегда смело идти навстречу новому, тогда все будет. А у нас большинство стереотипов: "Вот если я начну бегать, а когда буду работать, когда отдыхать?"

- А вдруг это или то заболит... - поддерживает тренера Татьяна...

Разговор с Павлом о том, что есть желание проводить тренировки, был в феврале. И уже 19 апреля, после возвращения с очередных сборов, Нерознак провела на Центральном стадионе первую для костанайцев открытую тренировку.

- Пришли 20 человек, даже целыми группами пришли - из «Allur», «Агромашхолдинг»...

- Переживали, что не будет желающих?

- Да, волновались, - вспоминает Татьяна. - После тренировки едем домой молча, остановились, переглянулись и выдохнули... Это так интересно, что столько людей поддержали инициативу, столько желания у них стать лучше...

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- Спустя уже два месяца есть результаты?

- Да. Изменилась техника бега, стали легко бежать.

- Возможно ли, будучи взрослым, не имея ранее спортивных достижений, получить разряд? Я я уже не говорю о высоком спортивном титуле.

- Конечно. Например, чемпионат Казахстана Masters для атлетов 35+. На следующий год мне будет 35, хочу на чемпионат мира...

- Я говорю о непрофессионалах...

- Какая разница? Можно заявиться! - вполне уверенно заявила Татьяна. - Мы же не случайно назвали «профессиональная школа бега». Из вас мы будем делать профессионалов.

Я пыталась разглядеть во взгляде Татьяны, не шутит ли. Потом она добавила:

- Сейчас вы не бежите, но через год вы будете иметь какой-то результат. Каждый целеустремлённый человек может добиться результата.

Эйфория бегуна

- Страхи...

- С ними будем бороться, - решительно сказала Татьяна. - Здесь закаляется характер. Я сама знаю, что это такое. На тренировках всегда тяжело, но терпишь, заставляешь себя...

- Даже сейчас, имея такие результаты, в целом - выносливость и силу?..

- Обязательно. Практически на каждой тренировке я просто терплю. Приходится, терпеть. Какая-то боль происходит, в это время нужно заставить себя продержать скорость. А потом просыпается второе дыхание.

- Это не миф про второе дыхание?

- Кажется, что все - ты уже не можешь, но бежишь. Дышишь часто, но бежишь. Потом привыкаешь к этому состоянию, и так можешь долго бежать.

- Это история про болевой порог?

- Он разный у каждого человека. У женщин, кстати, он получше, чем у мужчин.

- Такова природа женщины...

- Да. Тяжело, не буду врать, но бежим, терпим. Зато потом - такой кайф. Когда ты выдержал - тебе было тяжело, невмоготу, но ты себя заставил - потом ты гордишься собой, чувствуешь счастье. Это и есть эйфория бегуна. И это чувство именно на тренировке появляется, больше нигде в обыденной жизни ты этого не почувствуешь...

Другая жизнь

- Вы активно ведете страничку в Instagram...

- Да, сейчас это, оказывается, так надо...

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- Вас можно назвать блогером?

- Нет, вообще не блогер. Только в последнее время стала публиковать какие-то видео. Раньше не до этого было. Раньше у меня вообще другая жизнь была, скучная, наверное. В том плане, что психологически одно и то же: утром потренировалась, поела, отдохнула, пошла на вторую тренировку. Ничего, кроме тренировок и сборов, не было в жизни. А сейчас, я, наверное, живу. Мне нравится с вами работать. Смотреть на вас, как вы бегаете, общаться, получать от вас заряд положительной энергии... - с улыбкой говорит Татьяна.

- 6-7 лет Татьяна тренируется почти всегда одна, - добавляет Токеш Тлеубаевич. - Некому рядом бежать, помогать. До 2018 года был парень, потом ушел. Это очень тяжелая работа. Не все выдерживают.

Кстати, Токеш-ага, воспитавший чемпионку Азии, также в тандеме с Татьяной тренирует участников школы Neroznak team. Если Татьяна - сердце этого проекта, то ее тренера можно смело назвать мозгом. Его мужская мудрость учит нас реально оценивать свои силы. Так, возможно, однажды он и увидел в Татьяне потенциал большого спортсмена.

Хочешь быть - бегай!

Легкой атлетикой, как профессиональным видом спорта, Татьяна начала заниматься в студенчестве - на спортфаке КСТУ им. З. Алдамжар. Хотя любовь к бегу у нее проявилась еще в школьные годы. Но тогда в родном Рудном не было секций по легкой атлетике, поэтому бегала самостоятельно, а в школе занималась баскетболом. Во время учебы не ставила больших целей в спорте. Университет закончила с первым разрядом по легкой атлетике. Но преподаватели всегда отмечали в ней большое трудолюбие.

- Она была моей студенткой 16 лет назад, тогда я заведовал кафедрой спорта в КСТУ, а Токеш Тлеубаевич был моим коллегой, - вспоминает Марат ЖУРКАБАЕВ. - Таня, будучи студенткой, очень хорошо училась, была старостой в группе, дисциплинированной.

Сегодня Марат Кенжебекович руководит управлением общественного развития акимата Костанайской области. Несмотря на занятость находит время для тренировок в школе Татьяны Нерознак.

- Как только они приняли решение собрать группу, я с радостью присоединился. Та атмосфера, которую они создали в Neroznak team, дорогого стоит, - добавил он.

Вот так бывает в жизни - тренер по самбо теперь сам занимается под наставничеством своей бывший студентки, о чем говорит с гордостью.

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Кстати, Журкабаев - неслучайный человек в костанайском спорте. В свои 47 лет является дважды мастером спорта по казақ күресі и самбо. А началось все, как и у всех мальчишек - в 9 лет пришел в спортивный зал...

- И с тех пор я всегда со спортом, - поделился Марат Кенжебекович. - Именно спорт сформировал мой характер, мои жизненные принципы: ставить цели, добиваться их, усиленно работать, уважать соперника. Дисциплина!!!

Спорт высших достижений он завершил в 23 года, но заниматься продолжает - для себя.

- Время от времени хожу в разные залы, учусь азам техники разных видов спорта, но бегаю всегда, - говорит Журкабаев. - Знаете, однажды мне один человек сказал: «Если хочешь быть сильным - бегай, хочешь быть здоровым - бегай, если хочешь быть красивым - бегай, хочешь быть умным - бегай!».

Наверное, с этой философией знакома и Татьяна Нерознак, потому что красота и мудрость гармонично сочетаются в ней. В отличие от своего наставника Журкабаева, она начала профессиональный путь спортсмена только после 23-х.

Поработав в школе учителем физкультуры, она поняла, что сочетать спортивную карьеру с трудовой деятельностью невозможно. Требующий особого режима организм спортсменки протестовал, тело стало подавать сигналы. Татьяна сделала выбор, после которого и стала той, кем мы ее знаем сейчас...

Тренер - спортсмен

- Кто вы сейчас - спортсмен или тренер?

- За последние два месяца трудно сказать, - улыбается Татьяна... - Я успеваю совмещать и тренировки, и работу. Но мне очень нравится работать с людьми.

- И все же кем вы себя видите, хотя бы, в ближайшей перспективе?

- Тренер-спортсмен. Первое слово все же будет "тренер". Я планирую бегать, но уже на тех стартах, где я хочу.

- А сентябрьский в Костанае?

- Да, обязательно. У нас в городе и не бежать. Тем более, вся наша группа побежит. Будет интересно.

- Какие еще старты не покорили?

- Чемпионат Азии по кроссу по пересеченной местности. Это тяжелый вид в легкой атлетике, но он мне нравится. Горки, спуск, грязь - ну это очень интересно. В этом году нам поздно сказали, соревнования проходили в Непале, естественно, не поехали. Возможно, еще чемпионат Азии по полумарафону, в этом году он пройдет в октябре в Тайланде.

- Ваш режим дня?

- Сейчас я больше под вас подстраиваюсь, - улыбается.

Но Татьяна, конечно, шутила. Являясь членом сборной Казахстана, она каждый день проводит на стадионе.

- Один-два раза в день тренируюсь.

Бегает, даже когда чувствует усталость или грусть...

- Я устала - я пойду побегаю. Если я чувствую себя плохо, то обязательно выйду на пробежку - 5-6 км обязательно пробегу. Потом мне становится легче, - поделилась Татьяна.

Быть ли легкой атлетике в Костанае?

Если говорить о глобальной цели спортивного тандема Нерознак и Ибраев, то это возрождение легкой атлетики в регионе.

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Тренеры делают ставку, в том числе, на массовых тренировках для взрослого населения. Так как лучшим примером для детей являются их родители. Один поступок матери или отца заменяет тысячу сказанных слов.

Некоторые мамы в Neroznak team бегают наравне со своими детьми. Больше скажу, занимаются здесь и супружеские пары. Если бег, как минимум, улучшает настроение, то и отношения в семье от совместных тренировок, пожалуй, будут только крепче.

Тренеры ищут самородков и на локальных соревнованиях.

- Например, проходило в Костанае многоборье, мы с Токешем Тлеубаевичем пришли и отобрали лучших детей. Сейчас работаем с юношей из Федоровки Георгием Ткачом. Очень перспективный мальчик. У него есть желание заниматься, он сам выходит - бегает в поле.

- В поле?

- Да, потому что там нет иных условий, но это ему не мешает. Мы расписываем ему на неделю ежедневный план тренировок. Он по нему самостоятельно занимается, отправляет отчет - как и сколько пробежал. В этом году будет поступать в Костанай на спортивный факультет.

Удаленный формат работы Татьяна практикует уже не первый год. Он гармонично вошел в график спортсменки. Онлайн-услугами тренера Нерознак уже воспользовались спортсмены и любители бега из Алматы, Актау и Алматинской области.

- Асем из Алматы (девушка бежала Берлинский марафон, Tengri Ultra - "НГ") занимается пять раз в неделю во время обеденного перерыва. В план тренировок включаем 10 раз по 1000 м, 25 раз по 200 м, или 20 км кросса, - рассказывает Татьяна. - Анара из Костаная работает в Актау, очень целеустремлённая девушка. Тренируется с 4 часов утра, перед работой. Она мне говорит: «Таня, я бодрая, мне хорошо после тренировки».

То, что Татьяне говорить о своих подопечных нравится, будет не совсем точным определением. В тот момент во взгляде читаешь «вдохновение». Она даже рубрику для своих Instagram-публикаций завела, где знакомит читателей с членами большой спортивной семьи.

Татьяна с трепетом говорит о Вячеславе ГАРАНИНЕ. Ему посвятила одну из первых публикаций.

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- По сути я лыжник, увлекаюсь марафонами. За зиму пробегаю дважды в год по 50 км, несколько по 30 км, много соревнований по "десятке". А летом больше занимаюсь легкой атлетикой, - поделился в разговоре с "НГ" мастер спорта по лыжам Вячеслав Гаранин.

На вопрос, какое соревнование было на преодоление, 51-летний спортсмен обозначил Ironman.

- Наверное, самое сложное для меня, - признался он. - По времени очень продолжительно. Нужно преодолеть 21 км бега, далее без перерыва 90 км велопробега плюс заплыв на 2-3 км, и все это за один раз. Организм надо специально готовить к этому.

- Зачем вам это?

- Попробовать для себя. После прохождения всех этапов эмоции переполняют. Это круто!

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Пробежать международный ультрамарафон или преодолеть "десятку" в Костанае - это лишь условное обозначение той цели, которую ставит для себя каждый бегун (будь то профессиональный спортсмен или только-только вставший на беговую дорожку). Да, задачи разные, но есть только единственный путь решения - каждая следующая тренировка, каждый преодоленный метр. И все это ведет к своей цели - сегодня быть лучше, чем вчера. И такая позиция заставляет тебя каждый день соревноваться только с собой.

- Что пожелаете начинающим бегунам и тем, кто еще решается?

- Не бояться, приходить к нам на тренировки, - отвесает Татьяна Нерознак. - Поможем, подскажем. Сразу вольются в наш дружный коллектив. Все получится. Верить в себя, свои силы.