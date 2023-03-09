Общественное объединение «Экстремальная атлетика», на счету которого десятки организованных массовых международных забегов и велогонок в различных форматах во многих городах Казахстана, выступило с предложением провести масштабный полумарафон и в Костанае.

Участники первой презентации Костанайского международного полумарафона с представителями ОО «Экстремальная атлетика» / Фото Акерке ДУКЕНОВОЙ

Наш город выбран не случайно. Многие годы в Костанае под эгидой физкультурно-оздоровительной лиги «Жуйрик» проводился международный марафон «Алтын дала», а костанайские бегуны добивались многочисленных побед на республиканском и международном уровнях.

С предложением о проведении Костанайского международного полумарафона - Kostanay International Halfmarathon - представители ОО «Экстремальная атлетика» обратились в управление физической культуры и спорта акимата Костанайской области, а затем встретились с акимом города Костаная Маратом Жундубаевым и заручились поддержкой. Была согласована и дата проведения международного спортивного мероприятия. По словам менеджера проекта Вадима Винокурова, полумарафон в Костанае пройдет в третье воскресенье первого месяца осени - 17 сентября, накануне Дня машиностроителя Казахстана, к которому причастен и наш город и которому и будет посвящен полумарафон.

Во время этой встречи аким Костаная выразил уверенность, что это яркое и серьезное событие для нашего города поддержат местные спортсмены, а также любители бега, которые с удовольствием примут участие и достойно выступят.

Была проведена и первая официальная презентация Костанайского полумарафона, на которую пригласили представителей клубов любителей бега города и ветераны оздоровительного бега. Директор пробега Павел Тенцер, кстати, уроженец Костанайской области, коротко рассказал о деятельности ОО «Экстремальная атлетика», созданного в 2006 году в Алматы с целью развития и популяризации любительского спорта. Хорошо известны казахстанцам такие авторские проекты объединения, как «Марафон Великой степи - Тенгри ультра», горный ультрамарафон «Irbis Race», забеги с препятствиями, забеги на трамплин, музыкальные забеги.

21 марта ОО "Экстемальная атлетика" планирует провести Backyard Ultra KZ – первый в Казахстане формат ультрамарафона, в котором нет ограничений по дистанции и времени /Фото athletex.kz

В последнее время в республике стали популярны городские забеги, которые стали элементом событийного туризма. Костанайский международный полумарафон благодаря расположению города и характеристикам трассы имеет все шансы попасть в число самых популярных забегов региона.

Организаторы полумарафона планируют, что трасса будет сертифицирована Ассоциацией международных марафонов и пробегов (AIMS), объединяющей более 300 марафонов и пробегов из 95 стран. А это будет означать, что забег автоматически попадает в мировой беговой календарь, будет являться серьезным и высокоорганизованным мероприятием, с официальным фиксированием показанных на нем результатов.

Такой городской забег, по мнению сотрудников «Экстремальной атлетики», является символом успешности самого города, пропагандой здоровых ценностей, патриотизма, а также является поводом для привлечения туристов.

Организаторы планируют привлечь на Костанайский международный марафон, в программе которого пройдут забеги на 10 км и 21 км, около 3,5 тысяч участников.

Маршрут Костанайского международного полумарафона (посмотреть в большем размере можно, открыв фото о новой вкладке)

Предполагаемый маршрут полумарафона, состоящий из двух кругов со стартом и финишем на площади возле областного акимата, пройдет по проспекту Аль-Фараби с разворотом в районе ул. Майлина, далее по ул. Баймагамбетова с выходом на проспект Абая.

Сам стартовый городок будет состоять из арки, стартового коридора, украшенного флагами партнеров мероприятия, двух сцен, места проведения спортивной ярмарки, массажной зоны.

Кроме двух основных дистанций Костанайского международного полумарафона, будут проведены соревнования по скандинавской ходьбе на 10 км и два детских старта на 1 км для детей от 7 до 10 лет и на 2 км для детей 11-14 лет. Победители и призеры на обеих основных дистанциях будут определяться у мужчин и женщин как в абсолютном зачете, так и в нескольких возрастных группах, начиная от 18 лет и заканчивая группой 65 лет и старше. Главными денежными призами на дистанциях 10 км и 21 км будут, соответственно, 150 тысяч и 200 тысяч тенге.

После презентации Костанайского международного полумарафона организаторы вручили ветеранам бега бесплатные подарочные сертификаты на участие в сентябрьском забеге, регистрация на который начнется в апреле.

Участники презентации выразили уверенность, что полумарафон сплотит многочисленные клубы любителей бега области. Во время подготовки к нему будут проводить совместные тренировки под руководством именитых легкоатлетов, в которых смогут принять участие все желающие.



