Водителя компании TTS Жандоса АМИРАЛИНА признали виновным по делу о ДТП, в котором его автобус совершил наезд на школьницу. Назначили наказание в виде лишения свободы на 2 года и 6 месяцев в колонии минимальной безопасности.

Ровно такое наказание в прениях просил прокурор.

Также Амиралину запретили управлять автобусами на 5 лет и обязали выплатить моральную компенсацию родителям в размере 5 млн тенге. Приговор по делу огласили вечером 29 июня в суде № 2 Костаная.

В октябре 2022 года Амиралин сбил 11-летнюю Аружан Копжасарову на перекрестке Абая - Аль-Фараби, девочка скончалась на месте. Водитель в суде свою вину не признал, но в прениях сказал, что сожалеет о случившимся. Защита Амиралина настаивала, что "девочка поторопилась, перебежала на красный свет, а эта поспешность и привела к трагическим событиям".

- Суд счел вину Амиралина в нарушении ПДД, повлекшим по неосторожности смерть человека, - объяснил свой приговор судья Нурлан БЕКИШЕВ. - Доказательством вины являются показания свидетелей, которые лично видели обстоятельства ДТП. Также основное доказательство вины подсудимого - видеозаписи с камер наблюдения на торговом центре. На ней четко видно, как двигался автобус. Хотя зашита по-своему интерпретировала эту запись. А по вопросу, на какой свет произошло ДТП, суд пришел к выводу - столкновение произошло в условиях, когда девочка начала движение в момент загорания зеленого сигнала светофора. Видно, как пешеходы с другой стороны улицы начали синхронно двигаться навстречу друг другу.

Судья отметил, что, по мнению специалистов, водитель в любом случае заезжал на перекресток на запрещающий желтый сигнал светофора.

- Суд, изучая личность подсудимого и назначая дополнительное наказание на запрет управлять автобусом, пришел к выводу: это ДТП - следствие того, что Амиралин склонен к несоблюдению ПДД, - добавил Бекишев. - Пусть эти факты были давно, но они характеризуют личность осужденного, так как все нарушения связаны с безопасностью дорожного движения. Амиралин привлекался ранее за нарушение правил маневрирования, за нарушение правил эксплуатации транспортных средств. И суд отметил факт того, что на его автобусе не работал спидометр, то есть машина уже была неисправна.

Жандос Амиралин выслушал приговор молча. В суд пришли другие водители, которые поддерживают своего коллегу. Они тоже выслушали приговор молча, но попытались высказать слова поддержки, пока конвой выводил осужденного из зала суда. "Держись там!" - говорили они.

Адвокат Лимара СЕРГАЗИНА в комментарии корреспонденту "НГ" сообщила, что она и ее подзащитный с решением суда не согласны и будут обжаловать его в апелляции.

- Правила дорожного движения обязательны как для водителей, так и для пешеходов, - сказала Сергазина. - На видео имеется запись светофора, который работал для транспорта на Аль-Фараби. Можно определить, что согласно этому светофору девочка пошла на красный сигнал. Мы будем настаивать в областном суде на назначении комплексной экспертизы, в этом суде мы были лишены такого права. Если даже водитель сбил ее на запрещающий сигнал, то экспертиза должна установить - располагал ли водитель возможностью предотвратить наезд. Если не мог, тогда его виновность под вопросом.

Фото Георгия ГОВОРОВА