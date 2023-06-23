Прения по уголовному делу в отношении водителя компании TTS Жандоса АМИРАЛИНА прошли в суде #2 Костаная сегодня, 23 июня. Он обвиняется в том, что в октябре прошлого года насмерть сбил 11-летнюю Аружан Копжасарову на перекрестке Абая-Аль-Фараби. Свою вину водитель не признал. Его допрос прошел 22 июня.

- Я видел девочку издалека, для меня горел мигающий зеленый, потом зеленый и желтый, когда я въехал на перекресток, - сообщил суду Амиралин. - Девочка пошла на красный свет, я увидел ее уже перед автобусом и резко дал по тормозам.

По словам Амиралина, сразу после ДТП он выразил соболезнования родным, предложил помощь, но родители от нее отказались. Иск в размере 10 млн тенге, который потерпевшие предъявили в качестве возмещения морального вреда, Амиралин не признал.

Сегодня в прениях гособвинитель Динара ИРГИЗБАЕВА сделала на это особый упор.

- Вы в любом случае принесли моральный вред и страдания потерпевшим, поэтому иск считаю обоснованным, - сказала прокурор. - Прошу признать Амиралина виновным и назначить 2 года 6 месяцев лишения свободы в колонии минимальной безопасности (колонии-поселения). В качестве смягчающих обстоятельств признать у Амиралина наличие малолетних детей.

Иргизбаева также обратила внимание на то, что Амиралин состоял на наркоучете за употребление канабиноидов, а также у него есть взыскания за нарушения ПДД, в частности, за неправильное маневрирование.

- Я очень сожалею о случившемся, - сказал в прениях подсудимый. И замолчал. Молчание длилось несколько минут, видно, что мужчина переживал.

- Если вам сложно говорить, пусть скажет адвокат, - предложил судья Нурлан БЕКИШЕВ.

- Девочка шла на красный свет, о чем есть заявления свидетелей, - сказала в прения Лемара СЕРГАЗИНА. - Вина моего подзащитного не доказана. Девочка поторопилась, побежала через дорогу. Эта поспешность и привела к трагическим событиям...

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ