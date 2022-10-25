В департаменте полиции Костанайской области прокомментировали ДТП, в котором погибла несовершеннолетняя девушка. Полиция установила личность погибшей. Ей оказалась девушка 2010 года рождения.

Напомним, несчастный случай произошел вчера, 24 октября, на пр. Абая напротив ЦУМа. В результате пока еще невыясненных обстоятельств, девушка погибла под колесами автобуса. По словам медиков она получила травмы несовместимые с жизнью.

- Водитель автобуса водворен в ИВС, - сообщили в ведомстве. - Начато досудебное расследование, предусмотренное статьей 345 УК РК (нарушение правил ПДД). Проводятся необходимые следственные действия.

Полиция вновь обратилась к водителям с напоминанием о необходимости соблюдения правил безопасности на дорогах.

- В очередной раз стражи порядка акцентируют внимание на соблюдении правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами, - отметили в ДП.