Неизвестная девушка погибла под колесами автобуса
24 октября 2022, 16:50 | Происшествия
ДТП произошло сегодня, 24 октября, на пр. Абая напротив ЦУМа. Личность погибшей еще не установлена. Медики, прибывшие на месте происшествия в 14.35, констатировали смерть девушки.
- Девушка на вид до 18 лет. Прибывшая на место бригада констатировала биологическую смерть, - сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения Ксения ЖИЛКИБАЕВА. - Девушка получила травмы несовместимая с жизнью. По характеру полученных повреждений очевидно, что шансов выжить у нее не было.
Департамент полиции Костанайской области несчастный случай еще не прокомментировал.
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