ДТП произошло сегодня, 24 октября, на пр. Абая напротив ЦУМа. Личность погибшей еще не установлена. Медики, прибывшие на месте происшествия в 14.35, констатировали смерть девушки.

- Девушка на вид до 18 лет. Прибывшая на место бригада констатировала биологическую смерть, - сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения Ксения ЖИЛКИБАЕВА. - Девушка получила травмы несовместимая с жизнью. По характеру полученных повреждений очевидно, что шансов выжить у нее не было.

Департамент полиции Костанайской области несчастный случай еще не прокомментировал.