Общественные слушания по предложениям о переименовании четырех улиц и одного парка прошли сегодня, 21 июня, в актовом зале Городской школы детского творчества. Мероприятие организовал Костанайский городской маслихат.

По закону именно депутаты голосуют за или против переименования, учитывая мнение населения. Им предстяло решить, нужно ли переименовывать ул. Уральскую в ул. Шакшак Жанибека, ул. Дзержинского - в ул. Сагадата Нурмаганбетова (первый министр обороны РК), ул. Урицкого - в ул. Самата Бакирова (заслуженный юрист Казахстана, начальник УВД Костанайской области с 1974-го по 1990 гг.), ул. Железнодорожную в ул. Бертрана Рубинштейна (почетный железнодорожник СССР, первый начальник Кустанайского отделения железной дороги с 1966-го по 1993 гг.). Также ставился вопрос о присвоении парку на ул. Гашека наименования «Улы Дала».

Кто выступил с инициативой?

К 11 часам все места в зале школы творчества были уже заняты. Организаторам даже пришлось искать стулья, чтобы организовать несколько дополнительных мест. Среди присутствующих были общественные деятели, директора школ, а несколько рядов заняли солдаты пограничных войск.

- Дело в том, что именно со стороны пограничников поступило предложение переименовать ул. Урицкого, - рассказала «НГ» руководитель аппарата гормаслихата Лариса ЗЯЗИКОВА. - Мы же не можем им запретить, если они хотят поучаствовать в слушаниях. Мы же никого не ограничиваем, двери не закрываются. Если мест не хватит, значит, люди в проходе будут стоять.

Он и батыр, и дипломат

По каждому из пяти вопросов выступали подготовленные спикеры, которые рассказывали о том, почему именно эта личность выбрана для нового названия улицы. После доклада желающие могли задать вопросы.

- Казахский народ пережил много трудных лет с 1726 по 1740 годы, когда шли войны с джунгарами, - рассказал ветеран труда Рахимбек ДЖУМАКУЛОВ. - В этой войне из 4 млн казахов погибли 2 млн человек. Шакшак Жанибек батыр - наш земляк, который впервые поднял клич против джунгарских орд. Он пользовался большим авторитетом, командовал отрядом в битвах. Он не только был батыром и размахивал саблей и копьем, он был дипломатом. И не зря в казахской истории звание Тархана с правом наследования было присвоено именно Шакшак Жанибеку личным указом российской императрицы Елизаветы.

"А почему только Уральскую"

В исторической значимости Шакшак Жанибека, кажется, никто из собравшихся не сомневался. Людей больше интересовало, почему его имя присвоят именно ул. Уральской. Некоторые костанайцы посчитали, что имени Шакшак Жанибека достойна не только ул. Уральская, но и примыкающая к ней ул. Карбышева, на дорожном кольце между ними и установлен памятник батыру.

- Никто никого не спрашивал, когда имя Назарбаева присваивали улице в Костанае, а теперь они решили с нами посоветоваться, - выступил Галымжан ШАЯХМЕТОВ. - Я считаю, что ул. Уральская слишком маленькая, чтобы ей присваивали имя Шакшак Жанибека. Есть ул. Карбышева, надо было ей дать его имя. Говорят, что на Уральской есть аэропорт, но причем тут он? Можно было бы и Уральской, и Карбышева дать одно имя - Шакшак Жанибека. Я считаю, так было бы лучше.

- Наш акимат пошел по пути наименьшего сопротивления, потому что ул. Уральская не вызовет противодействия, - отметил заслуженный работник сельского хозяйства РК Ибраш ЕСТАЕВ. - Я лично возмущаюсь, потому что, когда строили памятник Шакшак Жанибеку, я лично на него 3 млн тенге дал. Его строили на ул. Карбышева с расчетом, что люди поймут - помимо памятника, и сама улица должна увековечить память о нашем батыре. А Карбышев - кто он такой? Он никто! Он не воевал, был инженером в царской России. У нас есть писатель Серикпай Оспанов. Шесть лет назад он собрал 350 подписей за переименование ул. Карбышева на Шакшак Жанибека. Передали подписи в акимат области, а теперь об этом предложении никто и не хочет вспоминать.

Предложения о замене или прибавлении к списку ул. Карбышева публика встречала продолжительными аплодисментами. Однако депутаты городского маслихата все равно единогласно проголосовали за присвоение имени Шакшак Жанибека для еще пока ул. Уральской.

Уже в конце слушаний за генерала Дмитрия Карбышева вступился почетный гражданин Костаная Аркадий ДЕНИСОВ.

- О незначительности роли Карбышева могут говорить только неграмотные люди, извините! - сказал он. - Карбышев был великий инженер, в советское время был фортификатором. Гитлеровская Германия за ним персонально охотилась. Когда его схватили, ему предложили работать на Германию, а когда получили отказ, подвергли его пыткам и убили мученической смертью. Почему никто не возражает против его переименования? Давайте тогда и имена Павлова, Беды уберем. О чем вы говорите?

- Придет время, уберем, - отвечали Денисову из зала.

"Хотел бы жить не на Урицкого"



Другие переименования не вызвали ажиотажа среди присутствующих. Все они прошли по простому сценарию - выступление спикеров и единогласное голосование депутатов за переименование. Никто из присутствующих не стал высказываться за сохранение имен революционеров Моисея Урицкого и Феликса Дзержинского.

- Я живу в доме №9 по ул. Урицкого, - высказался из зала экс-начальник Костанайского облуправления ГАИ Алексей ЛАБАЗОВ. - Для меня сегодня очень важный день. Мы рассматриваем вопрос о присвоении ул. Урицкого имени нашего уважаемого начальника МВД Самата Бакирова. Он в этом зале часто проводил построение перед заступлением наряда на охрану общественного порядка. Он говорил нам, а я после повторял его фразу: «Действия милиции при своей строгости и решительности должны быть справедливыми и понятными широким массам населения». Я прошу депутатов поддержать переименование, нам будет очень приятно. Я хотел бы жить не на улице Урицкого, а на улице Самата Бакирова.

Как назвать этот косогор?

Примерно так же прошло обсуждение нового имени для парка на ул. Гашека. Но здесь с альтернативным предложением выступил Михаил НЕУМЫВАКИН.

- Когда я увидел сообщение о наименовании этого парка таким красивым, но пафосным названием, у меня сложилось впечатление, что люди не видели этот склон к Тоболу, - сказал он. - У меня есть предложение. В этом месте уже 5 лет селится семья лебедей. Они там живут, плавают. Назовите этот парк, к примеру «Акку» (в переводе с казахского «Лебедь» - «НГ»). Туда будут ездить свадьбы. Ну не идет название «Улы дала» этому косогору.

Депутаты все же единогласно проголосовали за наименование «Улы дала». Только на этот раз воздержалась депутат Гульвира Кудайкулова.

На чем общественные слушания завершились. Теперь вопрос переименования должна изучить республиканская ономастическая комиссия. Многие костанайцы досрочно покинули зал школы творчества, поэтому к финалу появилось много свободных мест.

В акимате Костаная напоминают, что переименование улиц не повлечет затрат для населения. Базы госорганов обновятся автоматически. Потратится только городской бюджет, из которого выделят деньги на замену табличек на домах и указателей возле дорог.

Фото Георгия ГОВОРОВА