В прошлом году в акимате Костаная решили, что озеленение города должно быть поставлено на научную основу. И непременно наука должна быть со столичным лоском.

Состояние костанайской флоры изучали алматинские ботаники за 17,5 млн тенге

Обследованием насаждений нашего областного центра и разработкой рекомендаций занялись сотрудники Института ботаники и фитоинтродукции, что в Алматы. Исследования проводились с июля по октябрь, по всем правилам науки. Обошлось это в 17,5 млн тенге. Итогом работы алматинских специалистов стал довольно объёмный труд, содержащий не только описание городской флоры и её состояния, но и практические рекомендации, которыми, по идее, местные озеленители должны руководствоваться в своей деятельности.

Наконец-то отчёт алматинских ботаников выложен в сеть и посмотреть его может каждый желающий.

Выполнено это как качественная дипломная или магистерская работа со всеми необходимыми разделами. Есть теоретическая часть с литературным обзором и честным указанием использованных источников, описание методики исследований. Есть и практическая часть с собственно результатами работы. А в конце, как и положено, есть выводы и рекомендации.

По структуре и содержанию это - научная работа, добротно сделанная, которую потом можно смело раскраивать на отдельные фрагменты для докладов на научных конференциях.

К работе алматинских специалистов претензий нет, всё, что положено по договору, они выполнили. И рекомендации в итоге дали дельные: где, что и как сажать, как ухаживать и прочее. Вот только… Не эти ли самые предложения и даже настоятельные требования не единожды озвучивались на костанайскими общественниками и биологами? И, заметьте, совершенно бесплатно!

Это звучало и на общественных советах, и на встречах с руководством ЖКХ (при Алексее Тарасове к людям вроде, начинали прислушиваться), и в СМИ регулярно публиковались статьи с ровно теми же мыслями. Но свои же 0 не авторитет. Нужны столичные штучки. Только по этой причине не обратились к местным специалистам? Форс дороже денег?

Вот только не надо говорить, что сотрудники акимата не имели понятия, где найти этих самых специалистов. У нас есть вузы, в которых не сложно найти кафедры ботаники, экологии, агрономии. А на этих кафедрах, вероятно, ещё остались люди, разбирающиеся в систематике растений, фитопатологии, агрономии, садоводстве, почвоведении, агрохимии и прочих узкоспециальных дисциплинах. А если не остались такие люди, то на тех же кафедрах легко добыть телефоны тех, кто не так давно ушёл на пенсию и обладает не только глубокими познаниями в своих областях, но и большим опытом. И, поверьте, методикой научных исследований они все владеют безупречно.

Почему свои специалисты в данном случае оказались бы не хуже, а в некоторых моментах даже лучше приезжих? Да просто потому, что они живут здесь и знают местные условия «от» и «до».

Ну вот, к примеру.

На странице 97 первой части отчёта сообщается: «По улице Баймагамбетова и в парке по набережной на боярышнике наблюдались единичные особи Вишневого слизистого пилильщика (Caliroa limacine Retz.) (в соответствии с рисунком 50)». Далее следует подробное описание морфологии, жизненного цикла и даже перечисление всех синонимических названий на латыни. Интересно, кто-нибудь из акимата или подрядчиков-«озеленителей» интересуется латынью и таксономическими перепитиями в энтомологии? Сомнительно.

Или еще одна строчка: «В условиях лесостепи Украины личинки второй генерации часто не успевают закончить развитие и гибнут ко времени опадания листьев». Простите, какую практическую ценность эти сведения имеют для работников акимата Костаная? К чему этот полёт научной мысли? Нужен ли он здесь? Понятно, откуда это взялось и зачем это нужно (принятые в научных работах большие вставки из литературных источников). С научной точки зрения понятно. Но, пардон, где акимат и где наука…

Опять же, исследователи кое-что упустили. Единичные экземпляры вишнёвого пилильщика не укрылись от глаз алматинских учёных, но при этом из их поля зрения совершенно выпал пилолистник чешуйчатый, который, благодаря стараниям «озеленителей», поразил слишком большой процент деревьев, чтобы его можно было не заметить.

Весьма распространённый убийца деревьев - пилолистник - не был замечен алматинскими учёными

Видимо, выискивая мелких членистоногих, фитопатологи из южной столицы не нашли времени поднять глаза и посмотреть на плодовые тела пилолистников, примостившишихся на спилах изуродованных стволов. Этот гриб ещё называют убийцей деревьев, потому что, если уж пилолистник поселился на стволе, то дереву не выжить.

Для тех, кто не понимает – то, что мы видим, это только плодовые тела грибов. Настоящий грибной организм – это нити грибницы, скрытые от наших глаз. И если уж на дереве сверху торчит плодовое тело пилолистника чешуйчатого, значит, ствол уже пронизала грибница, спасения нет.

Как можно было не заметить, что у нас чуть ли не каждый десятый топпингованный тополь оседлал гриб-убийца? Ах да, энтомологи отдельно, микологи отдельно, узкие специалисты.

Впрочем столичные энтомологи не заметили и вполне себе энтомологический объект – клопа под названием слепняк берёзовый, который в массовом порядке атаковал не только берёзы, но и окна костанайских квартир, вызвав лёгкий ажиотаж у горожан.

То ли лупы у алматинских фитопатологов запотели от нашей жары, то ли слепняки предпочитали являться исключительно обладателям костанайской прописки, кто знает. На самом деле причина может крыться в том, что именно в нужный период алматинцев в Костанае не было, вот и не увидели, не зафиксировали, следовательно - не отразили в отчёте.

А между тем, в КРУ есть энтомологический музей имени профессора Проценко, где собрана богатейшая коллекция насекомых-вредителей. И бывшая заведующая музеем Татьяна Мариненко специализировавшаяся именно на вредителях, может рассказать о них всё.

Татьяна Мариненко консультирует по вредителям всех желающих, совершенно бесплатно

Правда, Татьяну Геннадьевну два года назад, «ушли» на пенсию (ссылаясь на оптимизацию), заменив её в музее другим пенсионером, совершенно не энтомологом, музей увядает, но это совсем другая история. Суть в том, что такой специалист есть и она уж точно с радостью помогла составить список наших местных насекомых-вредителей растений, и средства борьбы рекомендовала без проблем. И даже (внимание!) не стала бы просить за это денег! Человек просто любит своё дело и по сей день продолжает бесплатно консультировать всех, кто обращается.

Это лишь малая часть коллекции насекомых-вредителей энтомологического музея им. А.И. Проценко

В энтомологическом музее КРУ богатая коллекция насекомых

Найти таких людей не так уж сложно. Но, тогдашнему руководству города (и, наверняка, области) захотелось, чтобы всё было круто. А нынешнее руководство как бы ни при чём.

К алматинским учёным претензий нет, они свою работу выполнили честно. К тому же казахстанской науке это ещё не раз пригодится. Не трудно предвидеть, как куски этого труда будут не раз представлены на научных конференциях. Возможно, при дальнейшем накоплении материала из других городов это станет чьей-то диссертацией (наверняка станет). Учёным, разумеется, хорошо. А нам-то что?

Причина, по которой нужна была вся эта канитель акимату Костаная, вряд ли имеет логичное объяснение. Но, давайте честно. В отношении труда алматинских ученых это вполне оправданная научность, а в отношении акимата Костаная - это неоправданное наукообразие.

Ну не ходят люди на субботник в бальном платье! Тем более, что платье оплачено из бюджета, следовательно, за эти рюшечки и кружавчики заплатили мы.

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