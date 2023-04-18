Сегодня, 18 апреля, после задержаний в СпецЦОНе возобновлены практические экзамены, причём теперь на категорию «В» автомат экзамен принимают на новом автомобиле, сообщил директор филиала НАО "Правительство для граждан" по Костанайской области Миржан ЖАНАБАЕВ в Instagram.

Фото instagram.com/zhanabaev.mirzhan

- Для наших кандидатов НАО Госкорпорация «Правительство для граждан» выделила новый автотранспорт на категории «В» автомат, - сообщил он. - Экзамен на категории «С», «СЕ» принимается каждую среду комиссионно.

Напомним, 12 апреля полиция задержала пять человек, которые подозреваются в незаконной выдаче водительских удостоверении за денежное вознаграждение. В отношении них возбуждено дело по статье 399 УК РК «Незаконные изготовление, производство, приобретение, сбыт или использование специальных технических средств негласного получения информации».

Что будет с той 1000 человек, получивших права во время работы преступной группы, пока не сообщается.