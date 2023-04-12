В ходе специальной операции при координации прокуратурой Костанайской области выяснили, что незаконно сдали экзамены более тысячи человек, сообщает Polisia.kz.

Экзаменаторы, представители одного из ТОО, выигравших тендер на занятие этой деятельностью, принимали зачеты по сдаче тестов на получение водительского удостоверения и категорий за вознаграждение.

– Сегодня, 12 апреля, в Костанае были задержаны 5 человек, которые подозреваются в преступной деятельности. Экзаменаторы за определенную плату выдавали водительское удостоверение, при этом человек мог пройти тесты за 5 минут, вместо положенных 40 минут, – рассказал начальник департамента полиции области Ерлан ОМАРБЕКОВ. - В настоящее время проводятся необходимые первоначальные следственные действия, в том числе санкционированные обыски, направленные на закрепление доказательств. Изъяты банковские карты, более 1 млн тенге наличных денег, компьютерная техника, флеш-карты, сотовые телефоны и документы. Также в ходе обыска у одного из подозреваемых изъяты патроны 12 калибра и незарегистрированное гладкоствольное ружье.

Госкорпорация «Правительство для граждан» сообщила, что в связи с проведением следственных мероприятий прием теоретического и практического экзамена на получение водительских удостоверений в специализированном отделе г.Костанай приостановлен.