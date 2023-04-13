Когда снова возобновят выдачу документов, в местном спецЦОНе не стали комментировать. Как и в целом сложившуюся ситуацию. Правда, в пресс-службе областного филиала госкорпорации «Правительство для граждан» уточнили, что сдать теоретический экзамен можно, но «автодром не работает».

Напомним, 12 апреля полиция задержала пять человек, которые подозреваются в незаконной выдаче водительских удостоверении. В отношении них возбуждено дело по статье 399 УК РК « Незаконные изготовление, производство, приобретение, сбыт или использование специальных технических средств негласного получения информации». Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий. Ситуацию прокомментировали сегодня в департаменте полиции Костанайской области.

- Данные лица занимались выдачей водительских удостоверений путем формальной сдачи практических экзаменов и вождения за определенную сумму, путем использования современных информационных технологий, - сообщил начальник управления криминальной полиции ДП, полковник полиции Ербол КАИРБЕКОВ.

В числе задержанных - работники спеЦОН и частной компании, которая выиграла тендер по выдаче водительских удостоверений.

- Сотрудников полиции среди задержанных нет, - уточнил Каирбеков.

Подозреваемые разработали схему, по которой курсант покупал документ на права вождения автотранспортом, при этом не сдавал ни один из экзаменов. За него это делало третье лицо. Услуга стоила нерадивым водителям от 160 000 до 400 000 тенге.

В ходе следствия проводится работа по установке лиц, которые незаконным путем приобрели водительские удостоверения. Их будущая судьба, а также возможность в дальнейшем пользоваться приобретенным документом пока не известны. Какие меры воздействия будут применены к ним, будет определено в ходе следствия по согласованию с прокуратурой.

В управлении криминальной полиции проводят следственные мероприятия. У подозреваемых изъяли документацию по данной деятельности, банковские карты, более 1 млн тенге наличных денег, компьютерную технику, флеш-карты, сотовые телефоны. В полиции не исключают возможность, что круг подозреваемых в этом уголовном деле может быть расширен.

Прецедентов в регионе не было. В полиции пояснили, что на эту преступную группу вышли в ходе анализа ДТП и их последствий на дорогах области. Исследования выявили ряд причин аварийности, в их числе содержание дорожной инфраструктуры - знаки, разметки и прочее. В полиции основательно взялись за эту работу. Однако даже наличие всех нужных дорожных объектов абсолютно не исключает риск аварийности. Наоборот, ДТП участились в 90% случаях, когда сами водители не справляются с управлением, элементарно не соблюдают правил дорожного движения.

В 2023 году на дорогах области насчитали почти 226 тысяч единиц автотранспорта. И этот показатель ежегодно растет.