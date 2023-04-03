Основная масса ДТП происходит из-за неправильной организации дорожного движения. К этому выводу костанайские полицейские пришли после анализа аварий. В Костанае самым небезопасным районом стал центр города, где в прошлом году произошло 600 ДТП, или треть от зарегистрированных. Более 700 ДТП произошло на ул. Каирбекова, Абая, Баймагамбетова, Майлина и Назарбаева.

Первый заместитель начальника департамента полиции Костанайской области Алексей МИЛЮК рассказал на брифинге в РСК, что в городе «некорректно работают практически все светофоры». При этом в Костанае, по данным городского отдела ЖКХ, в областном центре 132 светофорных объекта, из которых 19 ламповых. Заменить планируют только 7 объектов и установить 12 новых светофоров.

- Ежедневно из строя выходят от пяти до семи светофоров, - сообщил Милюк. – В целом светофорами требуется оборудовать порядка 160 перекрестков. Имеются проблемы с искусственным освещением улиц, а именно на пешеходных переходах. По стандарту их освещение должно быть в 1,5 раза выше, чем освещение центральных улиц. Однако по большинству светофоров этот норматив не выдерживается. Такие переходы должны быть приведены в соответствие, либо демонтированы, поскольку небезопасны.

Милюк отметил, что в Костанае и в других городах области есть «необоснованно большое количество пешеходных переходов». Их полиция хочет демонтировать.

- В рамках реконструкции дорожной сети пешеходные переходы, расположенные на перекрестках, будут переноситься на 3-5 м. вглубь улиц, - заявил Милюк. – Это позволит увеличить обзорность и минимизировать риски наезда на пешеходов.

Корреспондент «НГ» спросил – не приведет ли демонтаж привычных пешеходных дорог к тому, что люди продолжат переходить в том же месте, подвергая свою жизнь еще большему риску. Ведь этими переходами ежедневно пользуются сотни людей.

- Да, несомненно мы этого ожидаем, - ответил Милюк. – Мы перестроим график службы наших нарядов. Там, где будут демонтировать пешеходный переход, будем устанавливать дополнительные наряды. Полицейские будут проводить разъяснительную работу. А систематических нарушителей административный кодекс карает рублем и очень серьезно. Со временем, так или иначе, нам придется привыкнуть. Я бы рекомендовал вам посетить другие города. В той же столице нет неправильных переходов и люди заранее строят свой маршрут, чтобы не бежать посреди проезжей части под колеса машин.

Полиция отмечает, что в Костанае сегодня «просто нет дорожной разметки». Милюк поясняет логику полиции: нет разметки и знаков, значит нет нарушения и штрафа, значит не обеспечивается неотвратимость наказания и нет превенции нарушений. При этом в прошлом году полиция пресекла свыше 180 000 нарушений (на треть больше, чем в 2021 году) и выписала штрафы на сумму 1,8 млрд тенге.

Из 281 перекрестка, по данным полиции, только 10 оборудованы знаками, указывающими направление движения транспорта.

- Сегодня водитель может совершить поворот и разворот налево в любом месте и на любой улице, чем охотно пользуется, - сказал Милюк. – В прошлом году почти на всех улицах дорожная разметка разрешала разворот налево. Из-за этого водители постоянно маневрировали и создавали аварийные ситуации. В связи с чем уже этим летом мы будем следить, чтобы дорожными службами при проектировании и нанесении разметки, все левые повороты, особенно на магистральных улицах были исключены. Разворачиваться можно будет только на перекрестках.

Заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автодорог Булат СЕЙДАХМЕТОВ на том же брифинге сообщил, что в 2022 году дорожную разметку обустроили на 957 км дорог, установили 1 225 новых дорожных знаков.

- Если в прошлом году на дорожную сеть было выделено 22 млрд тенге, то в этом году выделяется 37 млрд, - сказал, отвечая на вопрос «НГ», Сейдахметов. – Будет больше нанесено разметок, больше знаков установлено. Если раньше мы разметку делали на оживленных трассах, то теперь мы ее делаем на всех дорогах с твердым покрытием.

По словам Сейдахметова, снижать аварийность на дорогах также помогают картонные макеты. Корреспондент «НГ» попросил прокомментировать, есть ли у полиции какие-то данные, помогли ли они снизить количество ДТП на этих участках или наоборот, водители быстро привыкли к ним и перестали обращать внимание на возможную угрозу.

- Мы как таковой анализ или опрос населения не проводили, - ответил начальник управления административной полиции Сымбат ТОРЕБЕКОВ. – Эти макеты мы устанавливали на наиболее аварийных участках дорог. Вы говорите, что эти макет нашим водителям приелись. Но наш город расположен так, что много транзитного транспорта. даже если наши водители привыкли, то на не местных водителей эти макеты хорошо влияют.

Алексей Милюк добавил, что макеты «так или иначе вносят свой вклад в профилактику дорожного травматизма». По его мнению, любой водитель машинально обратит внимание на макет, а «эффект привыкания минимизирован».

Фото РСК