Публичные обсуждения проектов детальной планировки по строительству трех микрорайонов в областном центре пройдут на следующей неделе в четверг, 20 апреля. Напомним, разработчик ПДП - ТОО Проектный институт «Казгипроград» 1 из Алматы.

Напомним, в Костанае в ближайшие годы планируют возвести три жилых микрорайона на месте частного сектора: «Арай» - от реки до центра, «Керемет» - рядом с ГАИ, «Мерей» - от ул. Бородина до ж/д больницы. Первые слушания, прошедшие в конце марта, вызвали бурный протест со стороны нынешних владельцев жилых домов в этих районах. Большинство из них выступает против сноса. Прочитать материалы "НГ" по этому поводу можно здесь, здесь и здесь.

Повторные слушания состоятся 20 апреля по адресу: Городская школа детского творчества (бывший Дворец пионеров), ул. Алтынсарина, 109, Большой зал, 1 этаж.

«Проект детальной планировки микрорайона «Арай» города Костаная» (в границах ул. Набережная, в границах пр. Аль-Фараби-ул.Каирбекова-пр.Тәуелсіздік-пр.Абая-ул. Пушкина)– 20 апреля 2023 года, с 09.00 до 10.00.

«Проект детальной планировки микрорайона «Керемет» города Костаная» (в границах ул. Алтынсарина-ул. Хакимжановой-ул. Жамбыла-пр. Абая-ул. Сибирская)– 20апреля 2023 года, с 11.00 до 12.00.

«Проект детальной планировки микрорайона «Мерей» города Костаная» (в границах пр. Назарбаева-ул. Бородина-ул. Победы-ул. Майлина-ул. Шевченко-ул. Урицкого)–20 апреля 2023 года, с 15.00 до 16.00.

Время начала регистрации участников – за 30 минут до начала слушаний.