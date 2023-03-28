Сегодня, 28 марта, жители областного центра обсуждали проект детальной планировки района «Мерей». На импровизированном голосовании по призыву одного из выступавших горожан ни одна рука в зале не поднялась за новую застройку.

Микрорайон «Мерей» должен будет появиться в границах пр. Назарбаева-ул. Бородина-ул. Победы-ул. Майлина-ул. Шевченко-ул. Урицкого. Презентуя проект, заместитель директора компании-разработчика ТОО «Казгипроград» Антон БАРКОВ объяснил, из чего исходили, выбирая первые территории для начала массовой реконструкции усадебной застройки Костаная.

- Было пожелание облагородить въезды в город, - сказал он, - «Арай» включает въезд со стороны Тобыла, «Керемет» со стороны Рудного, «Мерей» через проспект Назарбаева — северные ворота Костаная.

Как именно облагородить — например, в «Мерее» вдоль проспекта Назарбаева на первой линии встанут 18-этажные дома. На второй этажность предполагается поменьше. Из социальных объектов — школа, детский сад и ФОК, физкультурно-оздоровительный комплекс, который планируют ставить на месте магазина «Мир сантехники» по улице Бородина. Доминирующая многоэтажная застройка, конечно же, коммерческая. Правда, в отличие от «Арая» и «Керемета», на территориях которых точечно многоэтажное жилье вовсю возводится и сейчас, в «Мерее» частных застройщиков пока нет. По данным местной власти.

На слушаниях актовый зал Школы детского творчества был заполнен больше, чем наполовину. Жители демонстрировали резко отрицательное отношение к грядущим переменам. И кроме того, что никто не верит, что в случае чего за его землю и недвижимость ему дадут адекватную цену, что его небольшой бизнес не понесет невосполнимых потерь, говорили о том, что ведать не ведали о глобальных переменах в своей жизни.

- Мы дом построили в 2021 году. И нам вы дали разрешение на строительство. Зачем? - спрашивала одна из выступавших после очередной ссылки чиновников на то, что все делается в соответствии с утвержденным в 2020-м году генеральным планом застройки Костаная.

Люди возмущались по поводу того, что с ними изменения генплана, которые узаконили смену типов жилой застройки с усадебной на многоэтажную, никто не обсуждал. Им представители горакимата отвечали, что генплан обсуждался с 2018 года. Все было в соответствии с законом - дано объявление, информация по изменениям генплана размещалась в открытых интернет-источниках, можно было ознакомиться, выразить свое мнение.

- Мы чувствуем себя покойниками, на могилах которых встанут новые дома, - сказала жительница Костаная Юлия КАЛЮЖНАЯ, обращаясь к представителям акимата города и области, - вы сидите с холодными лицами и отвечаете нам абсолютно формально... Моя пожилая соседка не понимает ничего про то, где был размещен генплан и про то, что где-то на портале Адилет ей надо было что-то увидеть... Почему не собрали людей и не растолковали доступно? Вот сейчас известили через соцсети и видите, сколько нас пришло... Сегодня все так любят говорить о слышащем государстве, так услышьте нас, оставьте нам наши три сотки, оставьте нас в покое.

Одновременно всем хотелось представлять, когда начнется снос, когда планируют отчуждать участки под госнужды в виде школы и садика, в ходе презентации ПДП говорилось, что с нарастанием темпов застройки придется расширять и улицы, например, ту же Майлина, а это означает снова изъятие под госнужды.

Народ хотел конкретики, а ее не было.

Заместитель руководителя управления строительства, архитектуры и градостроительства Динара ИХЛАСОВА, пояснила, что ПДП разрабатывается на 7 лет, темпы возведения объектов будут зависеть исключительно от коммерческих застройщиков. Соответственно и потребность в таких социальных объектах, как школа или детсад, появится при увеличении численности населения в определенном районе. Вот тогда... А сейчас ничего точно сказать нельзя.

- То есть мы вынуждены будем жить на чемоданах неизвестно сколько лет? - спросил еще один из выступавших, - и никакие планы в своем собственном доме строить не можем?

Ответом ему были фразы, раз сто повторенные в ходе трех слушаний. Про то, что никто не может его лично заставить продать свой дом и участок застройщику.

Это так. Но практика показывает, что, если застройщик договорится с парой ваших соседей о выкупе и начнет у вас под боком ставить многоэтажку, жить по-старому вы точно не сможете.

Слушания по «Мерею» были последними по трем разрабатываемым ПДП. Но это первый этап. В апреле пройдет второй. Разработчик проектов представит их с более подробными схемами коммуникаций, транспортной инфраструктуры и т. п. До 5 апреля любой желающий может направить свои замечания и предложения в управление архитектуры на электронную почту usko@kostanay.gov.kz .

Фото Галины КАТКОВОЙ