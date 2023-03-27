Сегодня, 27 марта, прошли общественные слушания, на которых горожанам презентовали проект детальной планировки (ПДП) нового микрорайона «Арай». Его многоэтажки сменят малоэтажную застройку в центре.

Обязательное по закону мероприятие организовал заказчик ПДП - управление строительства, архитектуры и градостроительства. Будущий новый микрорайон расположится в границах ул. Набережная, пр. Аль-Фараби - ул.Каирбекова - пр.Тәуелсіздік - пр.Абая - ул. Пушкина. На слушания пришли в основном люди, которые живут там сейчас, актовый зал в Школе детского творчества был заполнен почти наполовину.

Разрабатывает ПДП проектная компания ТОО «Казгипроград»1, представитель которой Антон БАРКОВ и рассказал, каким будет «Арай». Если коротко - речь идет о возведении жилья, жилья и еще раз жилья. Плюс один государственный детсад и школа. Никаких особых архитектурных изысков, интересных объектов в новом районе не предполагается. Даже так называемая архитектурная доминанта, что-то вроде изюминки каждого района, упомянутая спикером, - это три высотки на берегу Тобола.

- Въезд в город по улице Тауельсиздик с одной стороны имеет 9-этажное здание, украшенное муралом. С другой встанут дома 18-ти, 16-ти и 14-ти этажей, - сообщил он.

Один из участников слушаний, явно проектировщик, заявил, что разработчики нарушают генплан, который предполагал в этом районе возведение бизнес-центра и научно-производственного комплекса. Однако спикер сослался на нормы, которые позволяют в данном случае предпочесть многоэтажки.

Так что одна застройка сменит другую. Людей в зале, безусловно, интересовало, на каких условиях будет происходить эта смена. Заместитель руководителя управления строительства, архитектуры и градостроительства Динара ИХЛАСОВА пояснила, что выкуп недвижимости и земельных участков будет двух типов. Так как возведение жилья будут вести частные компании, то и договариваться с владельцами о вариантах - деньгах или предоставлении новых квартир - они будут индивидуально, без вмешательства государства.

- Никто никого насильно сносить не будет, не хотите продавать - не продавайте! - несколько раз, отвечая в ходе слушаний на вопросы, повторила Ихласова.

Выкуп второго типа будет осуществлять как раз государство в случае строительства социальных объектов.

- Будет объявлен тендер для лицензированных компаний, имеющих право производить техническое обследование зданий вместе с участками, на основании которого будет произведена оценка недвижимости, участка, насаждений. С учетом оценки по рыночной стоимости будет выкупаться участок для госнужд, - объяснила Ихласова.

Участники слушаний хотели конкретных значений.

- Мой участок 400 квадратных метров по улице Пушкина пойдет под детский сад. Нас вы оставляете без выбора, я в любом случае должен его отдать. Но за какие деньги? У меня дом 125 квадратов, он сейчас находится в залоге, за 20 млн тенге, так что его оценочную стоимость я знаю. А что я могу купить за 20 млн тенге? Даже однокомнатную квартиру в «Юбилейном» на эти деньги сейчас не куплю, - говорил один из участников слушаний.

- Оценка будет рыночной, - заверил заместитель акима Костаная Руслан КАТПАЕВ, - четыре сотки земли и дом 125 квадратных метров однозначно не в 20 млн тенге будет оценен. Рыночная стоимость определяется примерно так - берется сайт «Крыша», просматриваются аналогичные предложения в центре города, выводится средняя цена. В среднем цена сотки на вашем участке в центре города - от 3 до 5 млн тенге. Вторичное жилье сегодня в Костанае стоит от 550 тысяч тенге за метр, то есть гораздо больше, чем 20 млн тенге.

Люди спрашивали, почему взялись именно их территорию. Есть районы вроде Колесных рядов, где жители только рады будут новой застройке и расселению.

Динара Ихласова ответила, что в Костанае большинство районов усадебной застройки будут обновляться, и даже в этом году еще будут заказываться новые ПДП по мере поступления бюджетных средств.

У жителей было много замечаний по проекту района «Арай», всех волновали вопросы, выдержат ли новую нагрузку инженерные коммуникации, тепло- и водоисточники, ведь сейчас, например, частный сектор обогревается газовыми котлами, есть ли расчеты по парковкам, в конце концов, зачем Костанаю жилье повышенной этажности, тем более на самом берегу реки... Замечания делали не только обычные жители, но и местные проектировщики, а также сотрудник РГП «Госэкспертиза».

Об этом читайте в ближайшем номере «НГ». Кроме того, протокол слушаний, по словам Ихласовой, через три дня появится на сайте управления строительства, архитектуры и градостроительства. Можно ознакомиться. А до 5 апреля можно направлять на электронную почту usko@kostanay.gov.kz свои замечания и предложения. В апреле после внесения изменений в ПДП слушания пройдут еще раз.

Один из последних вопросов на сегодняшних был почти наивным: если жители дружно не согласятся продавать свои участки, стройки нового района не будет? Стройка-то уже идет, надо только оглянуться, частные компании начали точечно поднимать многоэтажки в будущем «Арае» еще позавчера. Поэтому из 36 участков, которые по сведениям разработчика ПДП, нужно выкупать на указанной территории, 15 уже приобретены и осваиваются.

Сегодня также проходят слушания по ПДП микрорайона «Керемет» - в границах ул. Алтынсарина - ул. Хакимжановой - ул. Жамбыла - пр. Абая - ул. Сибирская.

Завтра, 28 марта, с 10.00 до 12.00, пройдут слушания по ПДП микрорайона «Мерей» - в границах пр. Назарбаева - ул. Бородина - ул. Победы - ул. Майлина - ул. Шевченко - ул. Урицкого.

Фото Ксении РЕБИК