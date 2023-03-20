Все избирательные участки в нашем регионе закрылись в 20:00 по местному времени. Корреспонденты "НГ" присутствовали на нескольких участках во время подсчета голосов в областном центре и районах.

На избирательном участке №792 на базе ДК "Жастар" в с. Федоровка Федоровского района изначально присутствовало двое наблюдателей: от партии Amanat и от "Коалиции общественных наблюдателей "Дауыс". Оба отказались давать комментарии "НГ", сославшись на неудовлетворительное состояние здоровья, однако почему они несмотря на это присутствовали на выборах и обращались ли в медпункт - непонятно.

Наблюдателей от ОО "Дауыс" представился как Тулеген Рахметов и пояснил, что за время наблюдения нарушений на участке не обнаружил, а также насчитал примерно 30 избирателей - он наблюдал после обеда, сменил своего коллегу, а примерно потому, что никаких записей он не вел.

После обеда корреспондент насчитал на участке пять женщин-избирателей. Приходили они по-одиночке. Чуть позже на участок пришел коллега Рахметова, наблюдатель от ОО "Дауыс" Мустафа АХМЕТЧИН.

- На участок я прибыл примерно в 6.45, был до 13.00. Избирателей точное количество не скажу, но примерно 70 было, до ста человек, - рассказал "НГ" Ахметчин. - Нарушений я никаких не заметил, все в пределах правил: каждый берет бюллетени, расписывается, кладет в урну - все конфиденциально, все хорошо, без замечаний.

Подсчет голосов на избирательном участке № 846 в с. Федоровка начался в 20.00 и закончился примерно в 22.30. Это связано в первую очередь с тем, что на этих выборах было 5 бюллетеней, а не один, как обычно.

- По выборам депутатов Костанайского областного маслихата по партийным спискам из зарегистрированного 661 избирателя проголосовало 485 человек. Из них: за партию Amanat проголосовало 318 избирателей, за "Ауыл" - 39 голосов, за партию Respublica - 28 голосов, НПК - 64, ДП "Ак Жол" - 26, "Против всех" - 3, признаны недействительными - 7 бюллетеней, погашенных - 183, - пояснила "НГ" секретарь УИК Татьяна ТУХОЛЬКО. - По выборам депутатов мажилиса Парламента РК: 249 избирателей за Amanat, за "Ауыл" - 67 голосов, Respublica - 36, НПК - 37, партия Baytaq - 12, "Ак Жол" - 54, ОСДП - 10, "Против всех" - 9, признаны недействительными - 11.

На избирательном участке № 21 в Костанае, расположенном в школе-лицее № 1, подсчет голосов завершили спустя три часа после закрытия участка. Корреспонденту "НГ" выдали копию протокола без печати.

Председатель комиссии Татьяна ФЕДУЛОВА сообщила, что итоговый протокол опубликуют 20 марта, после того, как результаты будут переданы в ТИК.

По предварительным данным выданного нам протокола, из 2 342 избирателей проголосовали только 920 человек. По ним же в мажилис больше всего голосов набрали кандидат Еркин Абиль (481 голос) и партия "Аманат" (704 голоса).

Ночью же в лицей № 1 приезжали комиссии со всего города. Вместе с полицией они доставляли мешки с опечатанными бюллетенями.



Жители Житикаринского и Камыстинского районов большинством голосов избрали депутатом в Костанайский областной маслихат Ербола Нурхожаева, который баллотировался от партии "Amanat". Он получил поддержку 57% от всех проголосовавших в округе. Данные дня выборов для "НГ" огласили в окружной комиссии по избирательному округу № 12, куда вошли указанные районы.

Из чуть более 34 тысяч избирателей округа в голосовании приняли участие 24 153 человека.

Напомним, выборы в мажилис и маслихаты в Казахстане проходили 19 марта. По данным на 22:00 по времени Астаны, по всей стране проголосовали 6 521 860 избирателей, или 54,19% из 12 035 578 внесенных списки. При этом в пяти западных регионах страны выборы еще продолжались. В Костанайской области явка составила 65,1%.



Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=48375

Фото Андрея СКИБЫ, Георгия ГОВОРОВА, Сауле КУАНБЕК