На всех избирательных участках в нашем регионе избирательные комиссии начали подсчет голосов. По данным центризбиркома явка по Костанайской области на 20:00 составила 65,1%.

По всему Казахстану уже проголосовали 6 509 695 избирателей или 54,09% из 12 035 004 внесенных списки. При этом в пяти западных регионах страны выборы еще продолжаются и завершатся в 20:00 по местному времени.

К этому времени выше, чем в Костанайской области, явка в Кызылординской (66,46%), Северо-Казахстанской (65,25%) и Жамбылской (65,21%) областях. Самая низкая явка - в Алматы (25,82%).

По состоянию на 19.00 19 марта за рубежом проголосовало 5 071 граждан Казахстана, что составляет 41,8%. Общее число избирателей, внесенных в списки, - 12 016 человек. Всего в 62 иностранных государствах образованы 77 участковых избирательных комиссий. По состоянию на 19:00 за рубежом завершило работу 11 участковых избирательных комиссий. Работу продолжают 66 участков.