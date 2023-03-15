Решение по делу в отношении педагога-дефектолога Костанайского колледжа бытсервиса Екатерины КОМИССАРОВОЙ озвучили 14 марта в специализированном суде по административным нарушениям.

Судья Елена Лымарь зачитывает решения суда по административному производству

Директор колледжа Айгуль НУРКИНА обвиняла Комиссарову по ч. 2 ст. 73-3 КоАП РК (Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, совершенное публично или с использованием СМИ или сетей телекоммуникаций. Наказывается для физлиц штрафом в размере 180 МРП (621 000 тенге, 1 МРП - 3 450 тенге) или административным арестом на 20 суток).

В январе 2020 года Комиссарова взяла в банке кредит на 4 млн тенге и, по ее словам, отдала деньги Нуркиной. Прошло два года, задолженность Екатерины перед банком составляет более 2 млн тенге, планы по переезду в другую страну ей пришлось отложить. В январе 2023-го она и еще один кредитор обратились с заявлением в полицию, в котором просили привлечь Нуркину к ответственности по ст. «Мошенничество». 20 января следователь, опросив потерпевших и Нуркину, вынес постановление о прекращении досудебного расследования «за отсутствием в деянии состава уголовного правонарушения». Об этой истории «НГ» рассказала 27 января.

На первом заседании 10 марта допросили Комиссарову, Нуркину и свидетеля - корреспондента «НГ» Георгия Говорова

14 марта допросили психолога-лингвиста Инну САПАРОВУ - по заказу Нуркиной она изучила публикацию в «НГ». Специалист живет в Алматы, допрос шел по видеосвязи.

- Нуркина приходила ко мне (сейчас директор колледжа находится в Алматы на реабилитации - «НГ») с просьбой оказать психологическую помощь и написать заключение по поводу статьи в «Нашей Газете» и действий Комиссаровой, - сообщила Сапарова. - По моему мнению, в статье есть следующие ложные сведения: во-первых, получение кредита Нуркиной не подтверждено документально, так как расписку Комиссарова не просила. Во-вторых, цитата Комиссаровой о том, что «Нуркина будет выплачивать кредит годами», является ложной, так как до декабря 2022 года муж Нуркиной регулярно выплачивал кредит и до выхода статьи в «НГ» он делал переводы в январе 2023 года. Комиссарова говорит в статье о том, что она хочет как можно быстрее переехать в другую страну, но она бы могла поставить Нуркиной такое условие, что не будет публиковать до определенного срока, и если вы не закроете кредит, то только в таком случае публиковать.

Она добавила, что Комиссарова, судя упоминаниям в публикации, «распространяла информацию, которая умаляет честь и достоинство» также и в колледже бытсервиса, среди своих коллег.

- В результате действий Комиссаровой и публикации статьи в еженедельнике «Наша Газета», которая распространила ложные сведения о Нуркиной, порочащие ее честь и достоинство, у нее наблюдается стресс, который негативно сказывается на ее физическом и психологическом здоровье, - подытожила Сапарова. - Мной также были проведены следующие психологические методики с Нуркиной: беседа, шкала оценки влияния травматического события, тест на определение уровня стресса и другое. Она испытывала стресс, когда к ней в дом пришел муж Комиссаровой и стал требовать деньги, когда она узнала, что Комиссарова подала на нее в суд иск по мошенничеству, когда к ней приходил корреспондент «НГ» и она узнала, что про нее будет публикация в газете, когда ее родители узнали о публикации и сильно переживали и когда ее дочке присылали эту статью и она боялась буллинга. Уровень стресса у нее был очень высокий.

Адвокат Комиссаровой Сергей ЛЯН спросил Сапарову, что такое психолингвистика:

- Это наука, которая возникла на стыке психологии и лингвистики в 60-е годы ХХ века, в частности - в СССР, а в зарубежных странах еще гораздо раньше. Ее задача - рассмотреть, как язык влияет на сознание человека, на его личность и наоборот, как личность и сознание человека влияет на его язык, - пояснила специалист. - Она изучает те смысловые структуры, которые возникают при восприятии нами текста или когда мы что-либо говорим.

Сергей Лян допрашивает психолога-лингвиста Инну Сапарову по видеосвязи

Адвокат пояснил - в представленных документах не указано, что Сапарова именно психолог-лингвист, у нее есть только дипломы в области психологии. Сапарова пояснила - закончив университет с дипломом психолога, человек может иметь любую специализацию. Лян отметил: «Все выводы в заключении Сапаровой строятся лишь на доводах Нуркиной, а Комиссарову она не опрашивала». Поэтому он сомневается в объективности данного исследования.

- Я делала выводы только по тем документам, которые мне предоставила Нуркина, - ответила Сапарова. - Я также делала выводы только по тексту публикации в «Нашей Газете». Я изучала сведения, которые мне даются: поступки, тексты - объективные данные. Мое заключение полное. Я не анализирую мнения, я анализирую документы, которые мне предоставляют.

После допроса специалиста адвокат Нуркиной Марат ШУАКПАЕВ выступил с ходатайством:

- Считаю некорректным и, как мне представляется, недопустимым публикование высказываний участников процесса в СМИ, пока не состоится судебное решение. Поскольку других СМИ, кроме «Нашей Газеты», нет на процессе, других публикаций в связи с этим тоже нет. Полагаю, что подобного рода публикации в ходе судебного рассмотрения может повлиять на его исход, оказать воздействие на участников процесса и, возможно, предрешать судьбу судебного разбирательства с целью оказания какого-либо давления как на участников процесса, так и суда. Прошу предупредить корреспондента «НГ» о недопустимости цитирования цитат каждого участника процесса до вынесения судом решения.

Судья Елена ЛЫМАРЬ не удовлетворила его ходатайство, так как пресса для освещения уже допущена и давления со стороны «НГ» на участников процесса и на суд нет.

- Исследователь применил полный список источников которые ей использовались, в самом заключении имеются ссылки, дается цитирование источников и их анализ, - прокомментировала заключение Сапаровой лингвист Галина МУСТАКИМОВА. - Я делаю вывод, что соматический и функционально-прагматический анализ текста и заключение, которое дано Сапаровой, и ее выводы полностью отвечают нормативным требованиям и принципам всесторонности, полноты, объективности и научной обоснованности.

Допросили свидетеля Жанну АЛЕКСАНДРОВУ - водителя Нуркиной. Сейчас она проживает в Павлодаре.

- Мы с Комиссаровой и Нуркиной работали в одном колледже с октября 2018 года по ноябрь 2020 года. Нуркина попросила меня и Комиссарову проехать в банк, чтобы взять для нее кредит. Комиссарова была на своей машине. Мне отказали, а ей дали кредит, - рассказала свидетель. - Она взяла около 4 млн тенге. Деньги по договоренности в машине, на заднем сидении были переданы Нуркиной. Та обещала быстро рассчитаться, сроки были по-моему до полугода, так как Комиссаровой нужно было уезжать за границу.

- Я взяла Александрову и Комиссарову на работу, у меня были с ними очень хорошие отношения, поэтому о том, кто просил Комиссарову занять деньги, о деталях нашего с ней договора Александрова знать не может, - заявила Нуркина. - Больше я ничего комментировать не буду.

Судья Елена Лымарь озвучила решение:

- Суд постановил, производство по делу прекратить за отсутствием состава административного правонарушения. Заключение эксперта и специалиста не является обязательным для суда (органа, должностного лица), в производстве которого находится дело об административном правонарушении, и подлежит оценке в совокупности со всеми представленными по делу доказательствами. Комиссарова поясняет, что 4 млн тенге, которые в дальнейшем переданы ей Нуркиной, взяты ей в банке и в результате несвоевременного погашения данного займа в отношении Комиссаровой банком применялись ограничительные меры. Эти факты ни стороной защиты, ни органом, ведущим производство по делу, не опровергнуты. Это также подтверждено и показаниями Нуркиной, где она пояснила, что обращалась к Комиссаровой ранее через своего супруга насчет займа 4 млн тенге и выплачивала их до получения травмы. Также она подтвердила, что сейчас долг не погашен, остаток долга она назвать затрудняется, так как задолженность погашал ее супруг.

Судья отметила - так как Нуркина и ее муж не возвращали деньги, Комиссарова и обратилась в полицию и в «Нашу Газету».

- Таким образом сведения, изложенные в публикации еженедельника «Наша Газета», достоверны и соответствуют действительности, что даже при наличии в тексте негативной для потерпевшей стороны информации не является клеветой, - резюмировала Елена Лымарь. - Юридическая оценка того, содержит ли распространенная информация достоверные или ложные сведения, не требует специальных познаний и не относится к компетенции специалиста или эксперта, а подлежит установлению путем исследования представленных сторонами уполномоченным органом фактических данных. Кроме того, следует учесть цель и направленность умысла Комиссаровой при обращении в СМИ - как она сама пояснила, ее целью являлась защита собственных прав. И умысла навредить Нуркиной, отомстить у нее не имелось, она просто хотела вернуть свое. Субъективная же сторона клеветы характеризуется только прямым умыслом, когда виновный осознает ложность сообщаемых им фактов, порочащих честь и достоинство другого человека, он подрывает его репутацию.

Решение может быть обжаловано в областном суде в течение 10 суток.

Фото Андрея СКИБЫ