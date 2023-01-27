В январе 2020 года педагог-дефектолог Костанайского колледжа бытсервиса Екатерина КОМИССАРОВА взяла в банке кредит на сумму 4 000 000 тенге и отдала деньги директору колледжа Айгуль НУРКИНОЙ.

Прошло два года, задолженность Екатерины перед банком составляет более 2 млн тенге, а планы по переезду в другую страну ей пришлось отложить. В январе 2023-го она и еще один кредитор обратились с заявлением в полицию, в котором просили привлечь Нуркину к ответственности по ст. "Мошенничество".

Екатерина Комиссарова не может выехать на ПМЖ в другую страну из-за кредита / Фото Георгия ГОВОРОВА

- Айгуль Сапаровна 10 января 2020 года попросила меня занять 4 млн тенге, - рассказала «НГ» Комиссарова. - У меня, конечно, таких денег не было, поэтому на следующий день она меня попросила взять кредит с условием, что где-то через полгода она его закроет когда получит отпускные. Кредит я взяла, передала ей деньги. Сейчас этот банк слился с другим, мой кредит рефинансировали и там осталось 2 094 000 тенге. Эти два года она погашала кредит. Но как она это делала! С постоянными напоминаниями, у меня банк блокировал карту из-за просрочки. С меня списывали зарплату, я бегала за Нуркиной, чтобы вернуть эти деньги. Она убегала. Каждые полгода я просила закрыть кредит, но каждый раз она находила какие-то оправдания.

В декабре прошлого года Екатерина вместе с мужем решили переехать в другую страну. Для оформления документов нужно было предоставить справку об отсутствии задолженности, чего Комиссарова сделать не может из-за займа.

- Я рассказывала эту историю коллегам в колледже и мне начали поступать звонки от разных людей, которые рассказывали мне похожие на мою истории, - отмечает Екатерина. - Суммы разные. И это не только коллеги, но и посторонние люди. Мы обратились в полицию с просьбой возбудить против Нуркиной уголовное дело.

Поводом стали обнаруженные Комиссаровой записи в «Едином реестре должников и временно ограниченных на выезд должников физических лиц». Согласно этой базе данных, на Нуркину с 23 июня 2020 по 19 января 2023 открыто восемь исполнительных производств, в основном - от костанайского суда или нотариальной палаты по Астане. Общая сумма взысканий составила 24 275 014 тенге. По двум производствам Нуркиной запрещен выезд из страны.

20 января следователь, опросив потерпевших и Нуркину, вынес постановление о прекращении досудебного расследования «за отсутствием в деянии состава уголовного правонарушения».

«НГ» несколько раз обращалась к Айгуль Нуркиной с просьбой прокомментировать ситуацию. Сейчас она на больничном с тяжелой травмой. Директор колледжа отреагировала на наше обращение, но комментировать не стала.

Коротко ее позицию можно понять из того же постановления следователя:

- Допрошенная в качестве свидетеля, имеющего право на защиту, Нуркина пояснила, что Комиссарова является родственницей через супруга, ранее она обращалась к ней насчет займа денег на семейные нужды, но деньги всегда выплачивала вовремя. Деньги, взятые у Комиссаровой в размере 4 млн под кредит, она выплачивала ежемесячно с 2020-го по 2022 год, пока не травмировалась. От выплаты долга она не отказывается, но из-за временной нетрудоспособности, а именно домашнего режима и лежачего положения, выплачивать долг она не может, так как не работает и оплачивает дорогостоящие лекарства.

Следователь рекомендовал Комиссаровой и второму заявителю обратиться в суд в гражданском порядке. Таким образом всё, на что может рассчитывать Комиссарова, это после разбирательства в суде пополнить список взыскателей в реестре должников.

- В полицию обратились только два человека, остальные пока отказались, потому что они ждут шумиху, сейчас они боятся, - утверждает Комиссарова. - Когда человек не отказывается от долга и обещает все вернуть, но у нее нет сейчас такой возможности, то это подпадает под признаки гражданско-правовых отношений. Естественно, мы никуда не уедем. Больше 50% от зарплаты с нее списывать по закону не смогут. Вот и будет она эти миллионы выплачивать годами. Мы хотим обращением в СМИ привлечь людей, чтобы они не боялись и вместе с нами обратились в полицию, чтобы она хотя бы понесла ответственность.На меня началось давление на работе, еще перед Новым годом. Сейчас с меня затребовали дополнительный отчет, который раньше не требовали. Хотя министр просвещения писал, чтобы никаких дополнительных бумаг для педагогов не придумывали. На меня якобы жалуются педагоги колледжа. Увольняться я не планирую, я лишь хочу вернуть деньги в банк и закрыть кредит.