Административное производство в отношении педагога-дефектолога Костанайского колледжа бытсервиса Екатерины КОМИССАРОВОЙ начали 10 марта в специализированном суде по административным правонарушениям.

Екатерина Комиссарова

Директор колледжа Айгуль НУРКИНА обвиняет Комиссарову по ч. 2 ст. 73-3 КоАП РК (Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, совершенное публично или с использованием СМИ или сетей телекоммуникаций. Наказывается для физлиц штрафом в размере 180 МРП (621 000 тенге, 1 МРП - 3 450 тенге) или административным арестом на 20 суток)

В январе 2020 года Комиссарова взяла в банке кредит на 4 000 000 тенге и, по ее словам, отдала деньги Нуркиной. Прошло два года, задолженность Екатерины перед банком составляет более 2 млн тенге, планы по переезду в другую страну ей пришлось отложить. В январе 2023-го она и еще один кредитор обратились с заявлением в полицию, в котором просили привлечь Нуркину к ответственности по ст. "Мошенничество". 20 января следователь, опросив потерпевших и Нуркину, вынес постановление о прекращении досудебного расследования «за отсутствием в деянии состава уголовного правонарушения». Об этой истории "НГ" рассказала 27 января, процитировав заявление Комиссаровой и постановление следователя, так как Нуркина отказалась от комментариев.

Заседание началось с ходатайства адвоката Марата ШУАКПАЕВА, представляющего интересы Нуркиной. Он просил объявить процесс закрытым, так как «предметом судебного разбирательства являются в том числе и неправомерные действия корреспондента «Нашей Газеты» Георгия ГОВОРОВА, который, по мнению потерпевшей стороны, должен предстать перед судом по той же статье». Об этом же ходатайствовала и Нуркина.

Судья Елена ЛЫМАРЬ отклонила ходатайство из-за отсутствия законных оснований для его удовлетворения.

- По мнению Нуркиной и по моему мнению, как ее законного представителя, со стороны правоохранительных органов были приняты половинчатые меры по заявлению Нуркиной, - заявил далее Шуакпаев. - Перед судом предстала только лишь Комиссарова, тогда как в заявлениях и обращениях Нуркиной в органы полиции, городского, областного и республиканского уровней, так и мои жалобы в Комитет правовой статистики, областную и Генеральную прокуратуры мы ставим вопрос об ответственности и вышеуказанного корреспондента. Но по какой-то причине органы правопорядка заявление Нуркиной списали в номенклатурное дело, тем самым укрыли от учета указанные правонарушения. И только после жалоб соответствующие меры были приняты, протокол поступил в распоряжение суда только 10 марта и опять только лишь в отношении Комиссаровой. Так как предметом судебного разбирательства является опубликованная статья под названием, которое Говоров выдумал, ходатайствую, чтобы клевету Комиссаровой и Говорова в отношении потерпевшей Нуркиной рассматривали вместе, а не отдельно.

Судья пояснила, что данное ходатайство не может быть рассмотрено, так как нет административного производства в отношении Говорова. А жалоба Шуакпаева на бездействие сотрудников правоохранительных органов, которые, по его мнению, неправомерно не привлекли журналиста к административной ответственности, не входит в рассмотрение данного административного дела, причем на момент поступления в суд дела в отношении Комиссаровой жалоба адвоката Нуркиной еще не была зарегистрирована.

- 27 января 2023 года Комиссарова распространила заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство Нуркиной путем обращения в СМИ - печатное издание «Наша Газета», подрывающие репутацию Нуркиной, с заявлением о совершении ей мошенничества, - процитировала заявление судья и обратилась к Комиссаровой: - Что вы можете пояснить суду по данному обвинению?

- Все сведения, опубликованные в данной статье, соответствуют действительности и не являются клеветой с моей стороны, - ответила Екатерина Комиссарова. - Перед выходом статьи в СМИ Нуркина была оповещена журналистом и отказалась от комментариев. Также из приложенного протокола допроса мы понимаем, что Нуркина согласилась, что долг есть и она его выплачивает. Она обвиняет меня в использовании в статье ее персональных данных (ИИН), но это ложь, так как ее долг имеется на сайте министерства юстиции в реестре должников - там можно указать ФИО человека и выйдут все его долги. ИИН Нуркиной я не знаю и нигде его не использовала.

Комиссарова заявила: работники колледжа знают про долги Нуркиной, так как люди, которым она должна деньги, не раз приходили в колледж и устраивали скандалы. И добавила: чтобы подтвердить сведения, указанные в статье, достаточно проверить кредитную историю Нуркиной. Также у нее есть переписка с Нуркиной в WhatsApp, где директор пишет об отсрочках по выплате долга в связи с болезнью.

- В газету я обратилась, так как в колледже на меня оказывали давление, - пояснила Комиссарова. - После выхода статьи на работе в отношении меня также поступали жалобы и докладные записки от заинтересованных лиц, то есть приятелей Нуркиной. Меня вызывали на совет по этике, мне угрожали наказаниями, направили письмо в управление образования о сокращении моей штатной единицы, несмотря на то, что я нахожусь в положении и это было незаконно с их стороны. Я уверена, что они теперь не посмеют сделать в отношении меня что-то незаконное, так как боятся гласности. Ситуация также на контроле в прокуратуре и управлении образования. Клевету в отношении Нуркиной я не распространяла, прошу прекратить в отношении меня административное производство.

- Какая у вас была необходимость сообщать корреспонденту «Нашей Газеты» сведения о долгах Нуркиной, не имеющих к вам никакого отношения? - спросил Шуакпаев.

- Ко мне обращались люди, которые были указаны в опубликованном в статье реестре, - ответила Комиссарова. - Не знаю, откуда они про меня узнали. Они писали мне, что Нуркина им тоже должна деньги. Реестр должников находится в свободном доступе для каждого гражданина РК, поэтому клевету и личные данные Нуркиной я не распространяла.

В ходе опроса Комиссаровой выяснилось, что она не может предоставить суду договор, где указано, что Нуркина обязуется погасить займ на 4 млн тенге. Обвиняемая пояснила, что у нее есть свидетель - водитель Нуркиной, которая знала о просьбе директора занять ей деньги, а также переписка с Нуркиной в мессенджере.

- Говоров при вашем обращении дал статью такую - хлесткую, резкую, привлекая внимание общественности, что «Преподаватель костанайского колледжа обвиняет директора в мошенничестве». Мошенничество - это уголовно наказуемое, общественно опасное деяние. Скажите, вы просили Говорова опубликовать статью под таким наименованием? Кому принадлежит инициатива дачи такого названия - вам или ему? В чем заключается, по-вашему, мошенничество в действиях Нуркиной? - спросил Шуакпаев.

- Я не знаю, потому что в этом я не участвовала и никаких документов не подписывала, что заголовок должен быть таким. Придумала название не я и со мной оно согласовано не было, - ответила Комиссарова. И повторила, отвечая на последний вопрос: - Человек меня обманул, когда занимал у меня деньги...

Айгуль Нуркина выступала в суде по видеосвязи, сославшись на состояние здоровья.

- Комиссарова работает в нашем колледже с 2019 года - после того, как она ушла из кабинета коррекции по такому же, подобному случаю - мне звонил ее бывший руководитель и говорил, что у нее такое поведение на систематической основе, и пожелал мне удачи и терпения, - заявила Нуркина. - Начиная с 6 декабря и по сегодняшний день, мне звонят мои подчиненные и говорят, что Комиссарова распространяет слухи и обвиняет меня в мошенничестве. Никаких подписей, расписок я не давала и этот займ я лично не получала. В отношении меня нет никаких судебных исков. Считаю, что статья клеветническая. Потому считаю, что мне и моей семье был нанесен ущерб моей деловой репутации, моему психологическому здоровью. Из-за выхода этой статьи моя дочь целую неделю не ходила в школу, она боится буллинга - две девочки сделали скриншот статьи и отправили ей.

Нуркина заявила, что реестр должников, указанный в публикации, это "решенные вопросы по ИП, и исполнительные листы не имеют никакого отношения к Комиссаровой", а разрешения на публикацию своих личных данных ни преподавателю, ни корреспонденту «НГ» она не давала. О том, что это за ИП, не пояснила.

Авелина Морозова задает вопросы Айгуль Нуркиной по видеосвязи

- Вы признаете, что получили от Комиссаровой 4 млн тенге? Собираетесь ли вы их выплачивать? - спросила Нуркину адвокат Комиссаровой Авелина МОРОЗОВА.

- Мы брали деньги вместе с супругом в 2020 году, - ответила Нуркина. - Рассчитывался муж, он перечислял деньги на расчетный счет банка. Я не знаю, какая там сумма на сегодняшний день. Лично я к этому займу отношения не имею. У меня есть переписки с Комиссаровой в WhatsApp, я не помню, о какой сумме остатка идет речь. По словам супруга, в последний раз, когда он оплачивал, сумма была гораздо меньше той, которая указана в статье (2 094 000 тенге - "НГ"). Чеки я позже предоставлю суду.

В суде допросили автора статьи Георгия Говорова.

- В редакцию «НГ» обратилась Комиссарова, - сообщил свидетель. - Мне дали задание разобраться в этой теме. Мы встретились с ней, поговорили. Я также изучал открытые источники - базу должников. Обращался к Нуркиной за комментариями. Я зашел в «Единый реестр должников», там по открытым источникам можно выяснить, возбуждено ли исполнительное производство в отношении того или иного человека. Я забил ФИО Нуркиной, чтобы убедиться, что это именно она. На сайте госзакупок я нашел ее ИИН - так как она является директором колледжа, на этом сайте есть ее личные данные, и забил его. Я понял, что это точно она. Это открытый источник и мы имеем право публиковать оттуда любые данные, как и любой гражданин РК.

На вопрос адвоката Шуакпаева свидетель ответил, что заголовок статьи при редактировании внес главный редактор «НГ» Тимур Гафуров.

- Вся статья состоит либо из прямых цитат Комиссаровой, либо из цитат из постановления о прекращении расследования дела в отношении Нуркиной - чтобы отразить ее позицию, так как она сама не давала комментариев по существу дела, - сообщил Говоров. - К нам в редакцию приходили представители Нуркиной, они не представлялись и лишь просили, чтобы мы не публиковали статью. Одна из представителей Нуркиной скинула мне по WhatsApp это постановление. На мои вопросы представители Нуркиной не отвечали по существу.

Свидетель пояснил, что предупредил Нуркину о публикации статьи посредством WhatsApp и просил ее прокомментировать заявления Комиссаровой, но она не ответила ни на один из заданных вопросов и попросила не публиковать статью.

- Нуркина, несмотря на свой больничный, тем более, что она звонила мне, могла бы сказать, что это все неправда, что эти данные устарели или не соответствует действительности, - отметил Говоров. - Она вплоть до даты публикации никак не опровергла указанную информацию. Более того, даже после того, как статья уже была опубликована, Нуркина могла обратиться в редакцию, но никаких мер не предприняла и свою точку зрения до «НГ» не донесла. После переписки в мессенджере Нуркина мне звонила и также говорила, что она не будет комментировать данную информацию. Также мы встречались с ней у нее в квартире. Встреча длилась около 15 минут и Нуркина просила отказаться от публикации этой статьи.

Шуакпаев ответами Говорова остался не удовлетворен. Адвокат заявил, что журналист должен был обратиться для проверки информации в полицию и к частным судебным исполнителям, а обращения в реестр должников и лично к Нуркиной, по его мнению, для объективного освещения ситуации недостаточно.

Адвокат Морозова уточнила у своей подзащитной, согласна ли она с тем, что статья Говоровым написана практически полностью с ее слов. Комиссарова согласилась.

Следующее заседание назначено на 14 марта.

Фото Андрея СКИБЫ