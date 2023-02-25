Толчок к этим заметкам дала острая и талантливая статья А. С. Денисова «А движения вперед нет». Правда, собственно выборы меня мало волнуют. Да и категорический протест против избрания старых депутатов в новый состав не по мне. Люди-то разные. Кто-то и «лизать» сумеет по-новому, а кто-то при этом еще и просто работать умеет. А если под одну гребенку, так у нас опять из благих пожеланий столько наломают дров.

И чего уж далеко ходить. Возьмем тех же пенсионеров. Конечно же, упоминая о размерах пенсий в соотношении этих размеров с ценами и прочим, Аркадий Семенович прав. Особенно, если добавить, что и болезни, которые с возрастом все заметнее, тоже недешевы.

Но вот только ли в пенсиях дело? Думаю, что нет. Страшная наша беда в огульности: в колхоз - так стремительно, маршем. Прививки и всякие там локдауны - так скопом. В ОСИ - загон. И с пенсионерами то же самое. Прямо начинает казаться, что развернута целая кампания по прореживанию пенсионеров на рабочих местах. Причем независимо от того, выигрывает ли от этого та или иная организация, либо тот или иной вид деятельности или нет. Это наблюдается и в вузах, да и не в одних вузах. Беседую на днях с директором одной из библиотек, и там тоже вынуждены избавляться от пенсионеров. И это логично, когда есть замена либо связка тех, кто моложе и кто старше. А если такая замена под вопросом? Страдает образование. Страдают вузовские студенты, которые платят все больше и там, где реальных специалистов остается меньше.

Парадокс! В самой «крутой» империи мира президент - явно не юноша. А вот для иных вузов пенсионеры - обуза. Скажем, в области философских дисциплин, участь которых на отнюдь не вузовском уровне меняется год от года. А ведь философские дисциплины - это школа мысли. И готовят-то таких специалистов не в Костанае. Более того, сегодня у нас просто нет тех форм подготовки, которые существовали не столь уж давно. Так разумно ли эти проблемы решать лишь на уровне подсчета часов? Но тут надо дать слово руководителям учебных заведений.

А есть ведь и вторая сторона проблемы - использование потенциала ветеранов. В советские годы, при всех недочетах, существовали реально самые разнообразные формы поствузовского образования (а точнее, образования для взрослых): и общество «Знание», и «Университеты марксизма-ленинизма», и др. Одна из замечательнейших их черт - использование потенциала специалистов и людей с большим жизненным опытом. Вспоминаю, как один из самых образованных моих коллег-философов с восторгом говорил о встрече с Марком Абрамовичем Мейлахсом, встрече запомнившейся на всю жизнь. И сколько таких встреч было! Попутно решался и вопрос не подачек и льгот для пенсионеров, а трезвой возможности пусть небольших, но заработков для тех, кто еще в силах был зарабатывать. Вопрос разумного использования человеческого потенциала. Потенциала, увы, не вечного. Ведь мы, пенсионеры, как предолимпийцы: если не попали на эту Олимпиаду, то завтра нынешней формы может и не быть.