Нетрудно заметить, что новое руководство страны всю активность направляет на выборные процессы. За три года мы дважды избирали президента, меняли сенат, проводили референдум. И вот сейчас - выборы депутатов в Мажилис и маслихаты, с уверениями, что мы идем в «Жана Казахстан», к светлому будущему.

Что за этот срок изменилось в жизни казахстанцев? Ровным счетом ничего - в смысле, ничего положительного. Наоборот, галопируем инфляция, перешагнувшаяся через 20% рубеж. Однако пенсии индексировали на 10.5%. Что это означает - неужели опасение, что пенсионеры оплывут от жира? И, заметьте, ни один депутат парламента не заступился за пенсионеров. Ну да, они же народные избранники лишь на бумаге, а в жизни идут в депутаты решать свои личные дела, лоббировать свои интересы в новых законах и поправках к старым.

Вот почему никто из государственных мужей не заявит, что существующие нынче правила госзакупки создают идеальные условия для коррупции! И тендеры выигрывают люди, не имеющие ни специалистов, ни техники для выполнения заказа. Деятели из обеих столиц, юга и Актобе, выигравшие госзаказ, приезжают к нам, оплачивают победу нужным людям и … Нет, не принимаются строить дома или дороги, они нанимают субподрядчиков из местных, и те строят, исходя из оставшихся средств. Вот почему у нас трескаются многоэтажки и асфальт сползает с шоссе после весенних ручьев. Мы отдаем заказ на спецодежду Туркестану, когда имеем фабрику «Большевичка», располагающую всей инфраструктурой для выполнения спецзаказов. Мы заказываем цветы на юге, и они засыхают на пути в Костанай. Кто должен отслеживать подобные парадоксы? Местная власть и депутаты парламента. Но оспаривать подобные неувязки они не будут из опасения, что им сократят расходы на путешествия внутри страны и за ее пределами.

Ни один депутат от области не поднимал вопрос о схеме снабжения нас электроэнергией. Путь от производителя до потребителя оседлали около десятка посредников, в результате мы имеет самый дорогой киловатт в стране. Эта зима запомнится всем коммунальными катастрофами в Экибастузе, Риддере, Рудном, Костанае и т. д. Власти дружно сослались на предельный износ трубопроводов. А что, все тридцать лет независимости не подозревали, что трубы имеют срок эксплуатации, а затем подлежат замене? Что-то мне подсказывает, что средства на поэтапную замену труб выделялись ежегодно, и сегодня пришло время спросить - где эти деньги?

Я категорически против избрания «старых» депутатов в новый состав. Во-первых, все эти годы они активно лизали все места Елбасы, вознеся его в небожители. Их уже невозможно перевоспитать, они привыкли во всем искать не пользу для нас, а свою личную выгоду. Конечно, нет уверенности, что вновь избранные депутаты будут отстаивать наши интересы, здесь, как говорится, фифти-фифти, но теоретический шанс остается. Тем более, что появилась возможность не оправдавших доверия депутатов отзывать.

Нет четкого определения полномочий наблюдателя. При попытке контроля происходящего его жестко осаживают, не позволяют приблизиться к столу при подсчете голосов, грозят и вызывают полицию. Не оглашают колчество проголосовавших через каждые два часа, когда сообщают об этом в территориальную избирательную комиссию. А это и есть хоть какая-то форма контроля явки избирателей.

Среди допущенных к выборам партий нет оппозиции. Образованная перед президентскими выборами коалиция ("Аманат", "Ак Жол", НПК) поддержавшая кандидатуру Токаева, совершенно ясно дала понять, что эти партии отличаются только вывеской. «Аманат» как была, так и осталась проправительственной партией, и выход из нее Токаева ровным счетом ничего не изменил. В ее руках вся исполнительная власть, которая дирижирует избирательным процессом по всей стране. В ее кабинетах уже сегодня, можете не сомневаться, поделили путевки в мажилис. Контрольный пакет по-прежнему сохранит «Аманат». Судя по неоднократным заявлениям Ермухамета Ерысбаева, НПК гарантирует не менее 30 мандатов, где-то около 20 пропусков получит «Ак Жол». Надо отметить, что во всех парламентских партиях идет брожение, наблюдаются выходы из их рядов, причем не рядовых членов. Ертысбаева считают «троянским конем» для НПК, посланным в партию с целью ее разрушения. Некоторые акжоловцы не согласны с дрейфом руководства в сторону национал-патриотизма, считая этот путь гибельным для партии и для страны в целом. Именно по этой причине покинул партию и теплое местечко в мажилисе Азамат Абильдаев, поддержавший Путина, Россию и СВО. Значит, далеко не все у нас заморочены заокеанскими методичками, это добрый знак.

Вообще сам факт распределения мест в нижней палате 70/30 (70% - по партийным спискам, 30% - самовыдвиженцы) вызывает недоумение. Кто это решил, что партии имеют такой вес в обществе? Проведите соцопрос и вы убедитесь, что абсолютное большинство граждан чихали на ваши партии в нынешнем варианте. В начале 2000-х люди верили партии, лидерами которой были Галымжан Жакиянов, Ораз Жандосов, Петр Своик, Галым Абильсеитов, Акежан Кажегельдин, Булат Абилов. Два слова о Галыме Абильсеитове. Это известный ученый-физик, один из авторов лазерного оружия в СССР, работавший в команде академика Велихова. В начале 1990-х его в Москве встретил Назарбаев и пригласил поработать на Родину, даже пообещал кресло науки и наукоемких технологий. Ученый согласился, приехал , но после года работы заявил президенту , что так и не обнаружил в РК ни ученых, ни наукоемких технологий, а шарлатанством заниматься не намерен. Он ушел в оппозицию, создал партию "Азамат" совместно с Мухтаром Аблязовым и Петром Своиком. К ним потянулся интересный народ. Но работать партии не дали и под формальными поводами забанили. Галым вернуля в Россию.

Ни одного из них во власть не пригласили, боятся, как боялся их Нурсултан Назарбаев. Это он продал иностранцам все богатства Казахстана, сделал все окружение миллиардерами, а народ превратил в нищих на долгие годы. И чем раньше его привлекут к ответственности, тем скорее народ поверит в провозглашенный курс «Новый Казахстан». Иначе нам не избежать новых «Жакаозеней».