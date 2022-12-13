Приговор по делу отстраненного директора КТЭК Аскара БЕКПАГАНБЕТОВА, главного инженера теплокомпании Вячеслава ПЛОТНИКОВА, замдиректора ТОО "Алатауйстрой-2009" Тулегена ТУРЛУГУЛОВА и директора ТОО ТЭМС Рустема ЗИННАТУЛЛИНА суд апелляционной инстанции вынес сегодня, 13 декабря.

Коллегия судей не изменила приговор лишь Вячеславу Плотникову, которого оправдал суд № 2 Костаная. Все остальные подсудимые получили реальные сроки.

- Завышенная стоимость горелок была подтверждена экспертизами и аудиторскими проверкам, - разъяснила суть приговора судья Куралай ЕКИШЕВА. - На момент объявления госзакупки на приобретение горелок не было известно, что понадобится их доработка. По своему функционалу Бекпаганбетов обязан был использовать бюджетные средства эффективно и по назначению. Но он этого не сделал. Что касается Турлугулова и Зиннатуллина, то ТОО "Алатаустрой-2009" и ТОО "ТЭМС" были аффилированными Бекпаганбетову юридическими лицами, что также нашло свое подтверждение в суде. "Алатаустрой-2009" приобреталось Турлугуловым для брата Бекпаганбетова, затем Турлугулов занимался его переоформлением на мать, а потом на супругу Бекпаганбетова. Турлугулов был бывшим водителем Бекпаганбетова, был вхож в его семью и, несмотря на свою должность заместителя директора "Алатаустрой-2009", занимался всеми делами предприятия. ТЭМС также было полностью подконтрольно Бекпаганбетову. Своими действиями Зиннатуллин и Турлугулов способствовали нанесению ущерба государству, который составил более 15 млн тенге. Что касается Плотникова, то только по распоряжению Бекпаганбетова его ЭЦП передали в отдел материально-технического снабжения, который занимался госзакупом и подписывал с помощью этой ЭЦП все документы. Это распоряжение было незаконным.

Судья также сообщила, что сроки наказания назначали с учетом смягчающих обстоятельств и наличия малолетних детей. У Бекпаганбетова их пятеро.

- Схема была простой: купить те же самые газовые горелки, но в 4 раза дороже, - подытожил председатель апелляционной коллегии по уголовным делам Арман ШАМШИЕВ. - Заседание окончено.

Бекпаганбетов отреагировал на приговор молча и спокойно, Турлугулов наигранно смеялся, а Зиннатуллин нервно пытался отправить сообщения, когда у него забирали сотовый телефон. Всем троим надели наручники в зале суда.

Государственный обвинитель сообщил "НГ", что доволен приговором. Адвокат Бекпаганбетова Марат ШУАКПАЕВ на вопрос корреспондента "НГ" будет ли он обжаловать приговор, лишь улыбнулся и не ответил.

- Вы вернетесь в КТЭК? - поинтересовалась "НГ" у оправданного Вячеслава Плотникова.

- Я оттуда не уходил, работаю и занимаю должность главного инженера, - ответил он.

Приговор апелляционной инстанции может быть обжалован в Верховном суде РК.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ