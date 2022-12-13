Оглашение приговора по уголовному делу в отношении отстраненного директора ГКП "КТЭК" Аскара БЕКПАГАНБЕТОВА состоялось сегодня, 13 декабря, в Костанайском областном суде. Бекпаганбетову судья назначил 4 года лишения свободы в колонии средней безопасности.

Заместителю директора ТОО "Алатаустрой-2009" Тулегену ТУРЛУГУЛОВУ и директору ТОО ТЭМС Рустему ЗИННАТУЛЛИНУ - по два года в колонии минимальной безопасности. Оправдательный приговор получил лишь главный инженер теплокомпании Вячеслав ПЛОТНИКОВ.

Суд также постановил Бекпаганбетова, Зиннатуллина, Турлуголова взять под стражу в зале суда.

Напомним, согласно обвинительному заключению, Бекпаганбетов вступил в преступный сговор с Плотниковым и другими подсудимыми для незаконного обогащения. Поэтому он расторг договор на покупку газовых горелок с ТОО "КазДинКом" и заключил новый, по более высокой цене с аффилированным, как утверждает обвинение, ТОО "Алатаустрой-2009".

В суде первой инстанции долго выясняли этот момент. В нем обвинение усмотрело корыстный умысел и необоснованную трату бюджетных средств. Подсудимые доказывали, что горелки, предложенные «КазДинКомом», не подходили для костанайской ТЭЦ, их нужно было удлинить на 400 мм, а в новую сумму тендера вошла не только их установка, но и реконструкция.

Однак, аудитор ДВГА утверждал, что заказчиком газовых горелок была КТЭК и, зная, какие именно нужны горелки, должна была прописать это в техспецификации. Но параметров там не было, что тоже является нарушением.

Изначально обвинение утверждало, что Бекпаганбетов незаконно обогатился на 79 млн тенге, позже сумму ущерба снизили до 12 млн тенге.

14 июля суд № 2 Костаная оправдал всех четверых подсудимых и признал их право на реабилитацию. Спустя 15 дней прокуратура подала апелляционную жалобу. И дело начали рассматривать вновь в областном суде.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ