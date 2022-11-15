Уголовное дело в отношении руководителя отдела координации деятельности социальных учреждений управления координации занятости и социальных программ Костанайской области Маидашаш ЖУМАГАЛИ, ее дочери Камилы БИМЕНДИНОЙ, владелицы частного пансионата "Забота" в Астане, и директора Пешковского центра оказания специальных социальных услуг Дамиры АБЕЛЬДИНОВОЙ продолжают рассматривать в суде № 2 Костаная.

Абельдинова полностью не принает свою вину, а Жумагали и Бимендина пока не ответили на вопрос о своей виновности.

Вчера после обеда продолжили допрос и. о. директора Пешковского центра Олеси ЗАРЕЧНЕВОЙ. Она пояснила, что бывшего директора Дамиру Абельдинову сняли с должности в декабре 2021 года.

- Когда Абельдинова приехала забирать свои вещи, она вам угрожала? - спросил гособвинитель Еркебулан АЙТБАЕВ.

- Разговаривала грубо. Сказала, что во всем виновата я и что долго на ее месте я не задержусь, - ответила Заречнева. - Хотя я не горю желанием занимать это место.

Согласно материалам дела, Абельдинова нашла недееспособную М. в Пешковском центре по просьбе Маидашаш Жумагали, которая координировала деятельность всех медучреждений такого типа. М. незаконно отправили в частый пансионат Астаны, принадлежащий дочери Жумагали - Камиле Бимендиной.

Руководителя управления координации занятости Костанайской области Гульнар АБЕНОВУ допросили по уголовному делу ее подчиненной Маидашаш Жумагали, как свидетеля.

Представитель потерпевшей Олеся Заречнева сообщила - она не известила Абенову о долгом отсутствии недееспособной, потому что боялась, что ее уволят.

Юрий Соколов (слева) и Гульнар Абенова (справа)

- Могла ли Жумагали через вас уволить Заречневу, если бы она сообщила, что нет недееспособной? - несколько раз задал вопрос Абеновой адвокат Юрий СОКОЛОВ, защищающий Камилу Бимендину.

- Жумагали должна была поставить в известность зама, и если бы установили вину Заречневой, можно было об этом рассуждать, - ответила Абенова, - А не утверждать, что Заречнева меня боялась.

- Она сказала, что боялась администрацию. А это не вы одна, - уточнил Соколов.

Следующее заседание по этому делу назначено на 24 ноября, на нем продолжится допрос свидетелей.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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