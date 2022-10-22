Об этом "НГ" стало известного из "Судебного кабинета". Уголовное дело в отношении руководителя отдела координации деятельности социальных учреждений управления координации занятости и социальных программ Костанайской области Маидашаш ЖУМАГАЛИ, ее дочери Камилы БИМЕНДИНОЙ, владелицы частного пансионата "Забота" в Астане, и директора Пешковского центра оказания специальных социальных услуг Дамиры АБЕЛЬДИНОВОЙ поступило в суд в начале октября этого года.

Пансионат "Забота" / Фото domzabota.kz

По данным "НГ", Жумагали решила помочь дочери, которая не могла найти сотрудницу для своего столичного пансионата. В частности, для стирки белья, ухода за больными.

Пешковский центр оказания специальных социальных услуг / Фото inva.gov.kz

Жумагали попросила Абельдинову найти среди пациентов Пешковского центра подходящую пациентку. Абельдинова подыскала недееспособную М, у которой нет родственников. Для нее подготовили фиктивное письмо о том, что ее якобы на три месяца забирают в Астану знакомые. После этого М. вывезли в столичный пансионат, где она работала, но в итоге сбежала. Бимендина обратилась в полицию Астаны, которая вместе с волонтерами нашла сбежавшую М. А затем Бимендина по-тихому вернула пациентку в Пешковку.

Согласно графику расписания дел и данным из Судебного кабинета, все трое обвиняются сразу по трем статьям УК РК: ст. 128 - Вербовка, перевозка, передача лица с использованием своего служебного положения; ст. 126 - Незаконное лишение свободы; ст. 362 - Превышение власти и должностных полномочий.

В пресс-службе суда №2 Костаная пояснили, что дело должны были начать рассматривать сегодня, но пока перенесли на середину ноября.