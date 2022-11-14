Дело руководителя отдела координации деятельности социальных учреждений управления координации занятости и социальных программ Костанайской области Маидашаш ЖУМАГАЛИ, ее дочери Камилы БИМЕНДИНОЙ, владелицы частного пансионата "Забота" в Астане, и директора Пешковского центра оказания специальных социальных услуг Дамиры АБЕЛЬДИНОВОЙ рассматривают сегодня, 14 ноября, в суде № 2 Костаная.

Адвокат одной из подсудимых попросил объявить процесс закрытым. Его поддержала представитель потерпевшей, и.о. директора Пешковского центра оказания специальных социальных услуг Олеся ЗАРЕЧНЕВА.

- Не хочется афишировать, что такое возможно с нашими пациентами, бросать тень на интернат, - сказала она.

- Вы должны быть заинтересованы, чтобы такие дела озвучивались, - возразил судья Нурлан БЕКИШЕВ.

- Я изначально настаивал, чтобы процесс был открытым, - сказал гособвинитель Еркебулан АЙТБАЕВ. - Дело есть в судебном кабинете, данные открыты.

- Мои подзащитные против того, что их лица "замазывали" в СМИ, как выразился один из журналистов, - уточнил адвокат СОКОЛОВ. - Они против, чтобы их фотографировали.

В итоге судья не закрыл процесс для СМИ, но запретил фотографировать подсудимых.

- Процесс, открытый, но прошу учесть мнение подсудимых и не производить фото- и видеосъемку, - пояснил Бекишев.

На возражение корреспондента "НГ" судья коротко ответил: "Я принял такое решение".

Суд приступил к допросу потерпевших.

Согласно материалам дела, недееспособную М. забрали из Пешковского центра на три месяца якобы к родственникам. Она оказалась в частном пансионате Камилы Бимендиной. Отправила ее туда Маидашаш Жумагали, поспособствовала Дамира Абельдинова.

Гособвинитель Еркебулан Айтбаева и представитель потерпевшей Олеся Заречнева

- Больше трех месяцев пациенты не могут быть у родственников, - сообщила суду Олеся Заречнева. - Абельдинова настаивала на продлении, позже сказала, что М. находится у дочери Жумагали. Я подумала, что они родственники, или что она помогает дочери. Оказалось, что ее силой заставляли работать.

- В каком состоянии ее вернули? - спросил гособвинитель.

- В синяках, с гинекологическим заболеванием, - ответила Заречнева. - Ушибы были на внутренней стороне бедер. Заявление об экспертизе на сексуальное насилие у меня не приняли.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ