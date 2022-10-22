21 октября в суде района Б. Майлина завершился процесс по гражданскому иску жительницы поселка Ольги ФАЗЫЛОВОЙ к водоснабжающей организации ГКП «Тобол». Напомним, на страницах «НГ» неоднократного обсуждали плохое качество питьевой воды в поселке Тобол, кроме этого на протяжении нескольких лет местные жители сталкиваются с нерегулярной ее подачей.

Жители поселка на протяжении нескольких лет жалуются на воду плохого качества / Фото из архива "НГ"

Во время судебного процесса представитель истца предоставил судье Султану ДЖАРМУХАМЕДОВУ приказ департамента санитарно-эпидемиологического контроля от 30 сентября этого года. В нем вышестоящий орган отменил июльское решение районного управления СЭК, в котором говорилось, что результаты проведенного анализа пробы холодной воды соответствуют требованиям санитарных норм. Судья включил данный документ в дело, однако, судя по решению, Джармухамедов руководствовался все же словесными доводами представителя ГКП «Тобол» и акиматов п. Тобол и района Б. Майлина.

Так, в ГКП убеждали, что качество соответствует всем нормам, забор воды производит центр экспертизы, с которым предприятие работает по договору. В акимате же уверены, что проведенная в 2017 году реконструкция водопровода, водоочистных сооружений как раз-таки и была проведена, чтобы улучшить, в том числе, качество питьевой воды.

Судья Султан Джармухамедов и главный инженер ГКП "Тобол"

- Сети не принадлежат субъекту естественных монополий, и, в принципе, другими протоколами подтверждено надлежащее качество, - пояснил решение суда Султан Джармухамедов. - Другой вопрос, что они могли там каким-то образом ненадлежащий отбор произвести. Данный вопрос сегодня под сомнение не поставлен.

Судья отметил, что вопрос качества воды надо решать с собственником предприятия, так как деятельность ГКП «Тобол» регулируется уполномоченным государственным органом.

- Оно не может просто так взять и отправить такие-то денежные средства либо на одну, либо на другую специфику, - продолжил судья. - Тем более в данной ситуации у предприятия денежных средств не хватит, суд так полагает, с учетом озвученных потребностей в мощностях.

Немного раньше в ходе судебного заседания рассмотрели также возможный фактор загрязнения воды, который таится в общедомовых сетях. И, как выяснилось, они оказались бесхозными. ПКСК, обслуживающий некогда дом Фазыловой, в этом году был ликвидирован. Жители уверены, что ГКП «Тобол» осуществляет техобслуживание сетей в их подвале, о чем свидетельствует устав предприятия.

Фазылова утверждает, что слесари ГКП «Тобол» имеют доступ к подвальному помещению дома, проводят там определенные работы, правда, не уточнила, какие.

- Мы просим, чтобы они передали нам подвал. Они не передают. Их слесари заходят в наши подвалы, что-то делают. Ключи до сих пор у ГКП, - сказала она.

Но в областном департаменте комитета по регулированию естественных монополий, подчеркнули, что в ведении субъектов естественных монополий, чем является данная ГКП «Тобол», не входит содержание и ТО внутридомовых коммунальных сетей, и тарифом эти услуги не предусмотрены.

- Предприятие не имеет на своем балансе подвалы, поэтому как оно может передать то имущество, которое не имеет по сути в собственности, - отметила представитель ДКРЕМ. - Подвалы являются общей совместной собственностью жильцов этого дома, именно для этого и создавалось раньше ПКСК.

На этом настаивали и в районном акимате в ходе заседания, делая ссылку на закон о жилищных отношениях.

Однако же представитель истца Сергей КОТЛЕВСКИЙ настаивал, чтобы суд все же обратил внимание на пункт устава предприятия, в котором до сих пор не исключена норма о том, что техническое обслуживание осуществляет ГКП «Тобол». Суд спросил представителя районного акимата, где вносятся дополнения и изменения в подобных документах, почему до сих пор этот пункт не исключен. Но в акимате не были готовы ответить, объясняя, что этот вопрос надо уточнить. Но еще раз отметили, что согласно действующему законодательству, субъекты естественных монополий не имеют права обслуживать внутридомовое имущество, потому как это отдано в конкурентную среду.

После всех этих доводов, судья объявил перерыв. После чего озвучил решение об отказе в иске Фазыловой. Аргументируя тем, что суть иска утратила свою актуальность. Вода сейчас идет бесперебойно. Кроме того, по качеству воды стороной истца не были проведены дополнительные экспертизы. А моральный ущерб, который также истребовала истец, мог бы быть возможен в случае наличия вины, но ее суд не установил.

- Будет апелляционная жалоба. Мы не согласны с доводами о том, что вода подается по настоящее время регулярно, это ложная информация, - прокомментировал ход судебного процесса Котлевский. - Представитель истца 17 июля отправлял суду досудебное требование, копии имелись в деле, на тот момент мы получили ответ, что вода с 17 июля доставляется регулярно. Однако в суде представитель ГКП пояснила, что до 31 августа были перебои с водой. Вода подавалась с перебоями вплоть до 18 октября. Ложь ГКП повсюду.

Представитель истца также неоднократно обращал внимание Джармухамедова, чтобы тот приобщил к делу видео- и фотоматериалы. Судья включил их, однако бросил реплику, что на принятие решения они не повлияют.

- По видео, не знаю, почему не приобщили к делу, указывался адрес проживания, дата, время съемки, - продолжил Котлевский. - Верить голословно представителям акимата и представителям ГКП «Тобол» - это, что-то из ряда вон для правосудия. Никаких документальных подтверждений о том, что вода до сих пор подается регулярно, не представлено.

По мнению адвоката истца, суд был необъективен в ходе всего процесса.

- Суд изначально истребовал, чтобы каждая сторона могла доказать те обстоятельства, на которые она ссылается, - говорит он. - Представитель ответчика просто возразила, а при отказе иска никаких обстоятельств не приводила, пока суд не стал их истребовать. После чего я инициировал вопрос о проведении экспертизы, но мне суд дал понять, почему мы сами этого не смогли сделать. Неравноправное отношение.

Истец намерен подать апелляционную жалобу.