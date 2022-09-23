Предварительное заседание по иску жительницы п. Тобол к водоснабжающей организации ГКП «Тобол» прошло 22 сентября. Истицу не устраивает качество и режим подачи питьевой воды.





«НГ» неоднократно сообщала об этой проблеме. В 2017 году в поселке провели новый водопровод, который, по данным портала госзакупок, обошелся бюджету в сумму более 58 млн тенге, Однако давления воды недостаточно, чтобы дойти до верхних этажей жилых домов. В 2020 году в районном отделе ЖКХ обещали «проработать возможности по разрешению возникшей ситуации».





Как отметил в суде один из свидетелей со стороны истца, вода буквально «чайного цвета», а порой и «вишневого», с неприятным запаом, пить ее люди не решаются.



Кроме того, питьевую воду в п. Тобол подают по графику, который, по словам местных жителей, не соблюдается.





Сторона ответчика по этому поводу повторила - сбои в графике происходят, как правило, в период поливочного сезона из-за увеличения объемов потребления воды. Мощность имеющейся системы водоснабжения недостаточна, поэтому в летний период местный акимат организует подвоз питьевой воды к жилым домам.

Дата начала главного судебного разбирательства по этому делу еще неизвестна.

