Уголовное дело по обвинению жителя Шымкента Сабыржана КИЛЫБАЕВА в присвоении почти 96 млн тенге из бюджета Костанайской области продолжили рассматривать сегодня, 19 сентября.

Килыбаев обвиняется в том, что в сговоре с жителем Нур-Султана Куйшиным создал ТОО "Агропром Trade 2030", которое якобы продавало элитные семена картофеля. Сообщники предложили главам нескольких крестьянских хозяйств, владеющих приличными земельными площадями (от 100 и больше га), закупить у него семена картофеля первой репродукции сорта "Гала". КХ располагались в основном в Аркалыке. В реальности никаких семян у "Агропром Trade 2030" не было, как и посевных площадей и складов для хранения.

Дело слушается в суде №2 Костаная, где выясняют, как фиктивное ТОО могло беспрепятственно получить миллионные субсидии.

Сегодня в суде допросили нескольких свидетелей. В том числе, бывшего главного специалиста по делам семеноводства управления сельского хозяйства Костанайской области Ильяса АГАЙДАРОВА. Сейчас он находится в поселке, поэтому допрашивали его по видеосвязи посредством WhatsApp.

- Схема по получению субсидий была такой: сельхозтоваропроизводители заключали договоры с семеноводческими хозяйствами на покупку семян, - пояснил Агайдаров. - И покупали их по удешевленной цене, частично оплачивали сами, но большую часть субсидировал бюджет. К примеру, семена стоили 100 000 тенге: 30 000 платили крестьяне, 70 000 субсидировало государство.

Как объяснил Агайдаров, с 2019 года все заявки на покупку семян подавались в электронном виде через личный кабинет посредством портала Qoldau.

- Нужно было указать наличие земельных участков, название приобретаемых семян, банковские реквизиты и подписать заявку с помощью ЭЦП, - добавил свидетель. - Ограничений по сортам не было. Заявка поступала в управление сельского хозяйства, где ее проверяли.

Судья и адвокат допрашивают Агайдарова по WhatsApp

- Вы проверяли заявку ТОО "Агропром Trade-2030" перед тем, как дать субсидии? - поинтересовался судья Еримхан КАДЫРБАЕВ.

- Эта заявка была переводной, которые всегда неинформативные, можно сказать наполовину пустые, - ответил Агайдаров. - Когда КХ покупает семена у реализатора, то он автоматически отражается в базе данных. ТОО "Агропром-Trade-2030" высветилось в базе данных, как реализатор семян, поэтому сомнений не возникло. В этой базе данных не может быть неаттестованных реализаторов. Аттестат и статус реализатору семян элитных, оригинальных, семян первой репродукции выдают управления сельских хозяйств областей.

Что нужно для аттестации свидетель четко ответить не смог, пояснив, что он этим не занимался. Но предположил, что нужно иметь посевные площади, несколько лет работать на рынке по реализации семян и т.д. Позже выяснилось, что ТОО "Агропром-Trade-2030" получило аттестат и лицензию в Акмолинской области, но закон допускает, что оно может получать субсидии за КХ Костанайской и любой другой области.

- Что касается проверок реализаторов семян, то в правилах выдачи субсидий нет такого пункта, - уточнил Агайдаров. - Когда заполняется заявка через Колдау автоматически выходит наличие земельных площадей, их количество, потому что в 2018 году все должны были оцифровать свои данные. Иначе не получили бы субсидии...

- То, что ТОО "Агропром-Trade-2030" не занималось посевом картофеля и не имело к этому никакого отношения для Qoldau было неважно? - спросила прокурор Динара ИРГИЗБАЕВА.

- Нет, - ответил свидетель.

- Получается любое КХ, не занимающееся посадкой картофеля, могло получить субсидии? - уточнила гособвинитель.

- Получается так. Достаточно было иметь земли в аренде и сделать заявку, - сообщил Агайдаров.

- Возможно, что вместо КХ заявку подаст другая фирма, как в нашем случае? - продолжила прокурор.

- Да, потому что у заявителя была аттестация и она отразилась в базе данных...

Очередное заседание по этому делу суд назначил на 10 ноября. На нем планируется допросить подсудимого, представителя потерпевшего и перейти к прениях сторон.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ