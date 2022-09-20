В суде № 2 Костаная продолжаются слушания по уголовному делу в отношении Сабыржана Килыбаева. Он обвиняется в том, что вместе с подельником Ажмуратом Куйшиным реализовал схему по получению 96 млн тенге субсидий за несуществующие сортовые семена картофеля.

Фото из архива "НГ"

В схему оказались втянуты главы овощеводческих крестьянских хозяйств, в основном из Аркалыка. Сегодня, 20 сентября, суд приступил к допросам свидетелей, но пока среди них нет глав КХ.

Первым был предприниматель Алибек МЕДЕУБАЕВ из Астаны. К нему в 2020 году обратился давний знакомый Султан Мауленов из Караганды с просьбой помочь подобрать фирму для покупки.

- Он хотел фирму с оборотами, с историей, чтобы участвовать в тендерах. Я помог такую найти, - сказал Медеубаев.

Отвечая на вопросы гособвинителя, свидетель вспомнил, что фирма называлась ТОО «Астанагропромресурс», а директором там был Ажмурат Куйшин. Занималась она, по словам свидетеля, «разными поставками». Была куплена Мауленовым. Позже выяснилось, что была у Мауленова и вторая фирма - ТОО «Агропром Trade 2030».

Однажды в начале 2021 года Мауленов и Медеубаев встретились в столице.

- Случайно. Я спросил, как идут дела. Султан сказал, что ему требуется картошка, - показывал Медеубаев. - И я помог, у меня друг Данияр Сыздыков поставками занимается. Договор составили. 100% предоплату сделали и картофель привезли.

Договор, кстати, составлял свидетель. Поставщиком товара являлся Сыздыков, а другой стороной было ТОО «Агропром Trade 2030».

- Данияр сказал, что людей не знает, и чтобы я во время сделки поприсутствовал. Я и поприсутствовал, - пояснил Медеубаев.

8 фур с картофелем, по его словам, прибыли в астанинский район, называемый Шанхаем, где есть и рынок. Медеубаев принял груз от одних, просмотрев документы, и передал другому владельцу товара.

- А накладные на груз были, счета-фактуры? - уточняла прокурор Динара ИРГИЗБАЕВА. - Что там было указано - какой-то сорт картофеля? Когда вы передавали картошку Султану Мауленову, он вас о чем-либо просил?

Свидетель сказал, что тот попросил в накладной указать какой-то сорт. А для него самого картошка и есть просто картошка, он в ней не разбирается. После еще пары уточняющих вопросов вспомнил, что название сорта было вписано Гала. В накладные и счета-фактуры название вписал Сыздыков.

Прокурор еще выясняла, а была ли во всех восьми фурах картошка фактически. Свидетель припомнил, что машины открывали и картофель там был, лежал в сетчатых мешках.

Так руководство фирмы ТОО «Агропром Trade 2030» получило в свое распоряжение как бы сортовой картофель. А товарищество являлось тем самым, на счет которого - по версии обвинения - были позже перечислены субсидии. С него деньги уходили на счета ИП, которые их обналичивали.

Второго свидетеля, Тореахмета СУЛТАНОВА как раз допрашивали на предмет работы этой схемы. У него оформлено ИП, а друг Таргын Едилев, у которого счет якобы лимитирован, просил обналичить деньги через счет Султанова. Трижды свидетель снимал пришедшие на его счет суммы, каждая примерно в 7 млн тенге. При этом он не знал и не интересовался, откуда ему приходят такие деньги. И вознаграждения никакого не ждал.

Допрос свидетелей продолжается, по делу их проходит около 20.