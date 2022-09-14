Уголовное дело в отношении жителя Шымкента Сабыржана КИЛЫБАЕВА начали рассматривать в суде № 2 Костаная сегодня, 14 сентября. Когда устанавливали анкетные данные, подсудимый сообщил, что он безработный, а род его деятельности связан с растениеводством. На вопрос об образовании ответил, что его нет. "Значит, необразованный", - отреагировал судья Еримхан КАДЫРБАЕВ.

Килыбаев обвиняется в том, что в сговоре с жителем Нур-Султана Куйшиным создал ТОО "Агропром Trade 2030", которое якобы продавало элитные семена картофеля. Сообщники предложили главам нескольких крестьянских хозяйств, владеющих приличными земельными площадями (от 100 и больше га), закупить у него семена картофеля первой репродукции сорта "Гала". КХ располагались в основном в Аркалыке.

- Пользуясь безграмотностью глав крестьянских хозяйств, Куйшин, который осуществлял организационно-интеллектуальную работу, предлагал купить семена картофеля у ТОО "Агропром Trade", - сообщила в обвинительном заключении прокурор Динара ИРГИЗБАЕВА. - Так глава аркалыкского КХ "Абдулла", не подозревая о преступном умысле, передал Куйшину и Килыбаеву реквизиты своей фирмы и ЭЦП, переслав их по электронной почте. Куйшин составил фиктивный договор купли-продажи на несуществующие семена картофеля и указал в нем количество семян, которые подлежат субсидированию.

Позже на основании этих документов Куйшин через электронно-цифровую систему "Колдау" подал заявку на получение субсидий от государства. Сотрудники управления сельского хозяйства Костанайской области подтвердили получение субсидий и перевели деньги на счет ТОО "Агропром Trade". Со счета этой фирмы с целью маскировки подсудимые переводили деньги на счета подставных ИП, которые обналичивали и передавали Килыбаеву и Куйшину.

Согласно государственной программе, при покупке элитных семян картофеля с целью дальнейшего повышения их урожайности главы КХ получали субсидии, чем и воспользовались подсудимые. Столичного жителя Куйшина, который был "мозгом" этой операции, осудили на 5 лет лишения свободы в Костанайском суде еще в феврале этого года. Вину он не признал. Килыбаев все это время скрывался и лишь недавно его задержали в Шымкенте. Сегодня он также сообщил суду, что полностью не признает вину.

Всего в деле пять эпизодов, в которых минимальная сумма "субсидий" составляет 13 млн тенге, максимальная - 24,1 млн тенге. Общая сумма ущерба - почти 96 млн тенге. Об этом деле недавно рассказывали сотрудники Агентства финансового мониторинга.

Очередное заседание назначили на 20 сентября.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ