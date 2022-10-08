На брифинге с главой МВД журналистов в большей степени интересовал вопрос ответственности полицейских. Кроме этого, министр прокомментировал возможную меру ужесточения наказания для водителей за неоднократные нарушения ПДД.

Министр внутренних дел Марат АХМЕТЖАНОВ подтвердил «НГ» информацию о задержании и проведении досудебного расследования в отношении бывшего начальника отдела полиции Денисовского района и его двух подчиненных. Их подозревают в получении взятки за «покровительство в беспрепятственном движении транспорта на уборке урожая».

- Таким сотрудникам не место в органах полиции, - сказал глава ведомства. - По этим лицам идет досудебное расследование, избрана мера пресечения - содержание под стражей. По окончании расследования ожидаем обвинительный приговор, по итогам которого будет определена виновность руководителей.

Ответственности, по словам министра, также не избежать тем, кто намеренно допустил нарушения в ходе следственно-оперативных действий по делу тех подозреваемых, которых впоследствии суд оправдал, либо переквалифицировал им деяние.

- Иногда допускаются при расследовании уголовных дел нарушения законности, которые суд не может положить в основу обвинения, то есть считается недопустимым в качестве доказательства, - отметил Ахметжанов. - Эти факты имеются. И мы, конечно, работаем, чтобы такого не было. Совершенству нет предела. Поэтому надо обучать, в том числе, и молодых следователей. Правильный сбор с закреплением доказательств и улик - все должно быть в рамках закона. Я обещаю, что не будет никаких поблажек тем сотрудникам, которые преступают закон и с нарушением добывают доказательства.

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Минимизировать факты грубых или намеренных нарушений еще на стадии следствия помогает трехзвенная модель правосудия. Но если установлена и доказана вина сотрудника полиции, это будет расцениваться, как уголовно наказуемое деяние.

Рассказал министр и о методе блокировке подменных номеров телефонов, которая позволяет эффективно выявить мошенников. Однако корреспондент «НГ» вспомнила, как однажды в разговоре со следователем тот обронил, что подобные материалы списывают в номенклатуру. Марат Ахметжанов отметил - раньше следователи могли не регистрировать заявления, потому как их заведомо трудная раскрываемость влияла на показатели отделов. Однако сейчас все регистрируется.

- У нас имеется департамент собственной безопасности, - ответил «НГ» министр. - Кроме того в штате МВД создана группа по выявлению укрытых правонарушений. Если есть заявления, по которым не приняты процессуальные решения, этот сотрудник понесет заслуженное наказание. Поэтому, я думаю, вы рассказали о единичном случае. Системных проблем нет. Сейчас много зарегистрированных дел, которые не раскрыты.

И привел пример из только что прошедшего личного приема жителей региона. К министру обратились пострадавшие от деяния интернет-мошенников. Ахметданов ответил - их личности установлены, некоторые объявлены в розыск, другие будут привлечены к уголовной ответственности.

Журналисты спросили о возможном ужесточении ответственности за нарушение ПДД. Министр сказал, что в этом направлении ведется последовательная работа.

- Наша система отрегулирована таким образом, что позволяет в потоке автотранспорта выявить те транспортные средства, которые передвигаются с подложными номерами, далее привлекать водителей к ответственности, - уточнил он.

МВД предложило ужесточить наказание за это правонарушение. Парламент принял поправки, согласно которым вместо выплаты административного штрафа установлено наказание в виде административного ареста до 5 суток и лишения управления транспортным средством на 1 год.

Однако определенная категория граждан воспринимает выплату штрафа лишь как откуп от наказания. И продолжает систематически нарушать ПДД.

- Мы хотим ввести понятие неоднократности нарушения за определенный период, - сообщил глава МВД. - За системные неоднократные нарушения не будет распространяться 50% скидка за оплату штрафа в течении семи дней. Наоборот, будет ужесточена ответственность вплоть до лишения прав по управлению автотранспортом. Самое главное - безопасность участников движения.

Завершился брифинг поручением министра начальнику департамента полиции Костанайской области Ерлану ОМАРБЕКОВУ разобраться в истории со сбитой автомобилем собакой и ответить общественности через «НГ».