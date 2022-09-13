По данным «НГ», глава одного из местных КХ должен был заплатить за это покровительство пшеницей, эквивалент стоимости которой - 3 млн тенге. Он обратился с заявлением в департамент Агентства по противодействию коррупции.

Иллюстративное фото pixabay.com

В противоправных деяниях, подпадающих под ст. 366 ч. 2 УК РК (получение взятки), подозреваются начальник РОП Ербол Шошаков, а также начальник местной полицейской службы и старший инспектор патрульно-постовой службы МПС. Все они, включая начальника отдела полиции, заняли свои должности в Денисовском районе относительно недавно: февраль 2021 года, июль того же года, июль 2022 года.

Как рассказали «НГ» местные предприниматели, покровительство полиции на уборочной означает, что стражи порядка «не цепляются к состоянию техники, не тормозят ее ни на поле, ни на дорогах». Оплата пшеницей при этом указывает, что на месте существует налаженный канал реализации такого товара. В действующих сегодня ценах 3 млн тенге - это 25 т зерна.

Департамент полиции Костанайской области информацию не комментирует. В антикоре сказали, что на все вопросы СМИ отвечают только через официальный запрос.