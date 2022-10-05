Собаку, сбитую микроавтобусом на ул. Складской, нашли костанайцы 1 октября. Волонтеры ОО «Надежда плюс kst» доставили ее в ветклинику «Айболит». В тот же день в клинику пришел участковый инспектор полиции.

Фото из архива "НГ"

- Осмотрел собаку, мы сказали, что у нее повреждения средней степени тяжести, записал и принял от нас заявление, - сообщила волонтер ОО «Надежда плюс kst» Ольга СОЛОВЬЁВА. - В итоге 3 октября нам пришел ответ УП Костаная, что «по делу отсутствует состав какого-либо уголовного или административного правонарушения». То есть, получается, что дело закрыли. Мы написали еще одно заявление в городскую прокуратуру, в этот раз на действия участкового и следователя, так как они не хотят делать свою работу. Если полиция и прокуратура не окажет нам должного внимания, мы намерены подключить к работе республиканские зоозащитные организации.

Как сообщили «НГ» в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, наличие состава административного правонарушения у водителя не было усмотрено.

- Это связано с тем, что ДТП предполагает наличие ущерба, а по результатам проведенной полицией экспертизы на бампере микроавтобуса не было обнаружено повреждений. Также водитель не заявил, что ему был причинен ущерб. А собака - бесхозная, - пояснили в ведомстве.

Однако, пояснили в пресс-службе, это не означает прекращения расследования:

- Собранные следствием доказательства будут оценивать для возможного принятия процессуального решения в рамках состава уголовного проступка.