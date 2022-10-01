Пострадавшее животное нашли сегодня, 1 октября, работники торговых павильонов на ул. Складской. Скорее всего, от шока собака пряталась, но проголодавшись, вышла к людям. «НГ» пообщалась с волонтером и ветврачом, которые рассказали ее состоянии.

Собаку нашли работники Складской недалеко от места происшествия

Напомним, наезд произошел 28 сентября возле бутиков на ул. Складской. Очевидцы и волонтеры уверены, что водитель это сделал нарочно.

Сегодня, найдя собаку, люди сразу же позвонили по телефону горячей линии ОО «Надежда плюс kst», волонтеры забрали собаку и отвезли ее в ветклинику «Айболит», где она сейчас и находится.

- Собаку нашли мужчины и это удивительно, что одни могут наехать, а другие спасти! - рассказала председатель ОО «Надежда плюс kst» Александра ЛЕБЕДИНСКАЯ. - Как оказалось, это девочка. Кличку ей пока не придумали, но она будет очень красивая и знаковая. Она одна из стаи бродячих собак, которые живут возле торговых павильонов. Хочется отметить, что они там все очень упитанные, местные работники их хорошо кормят, у собак хорошее качество шерсти, их содержат достойно! По собаке это видно.

Сейчас животное передвигается, но видно, что она испытает при это боль.

- Состояние собаки стабильное, но требуется хирургическое вмешательство после окончательной стабилизации, - прокомментировала врач ветеринарной клиники «Айболит» Елена УТЯТНИКОВА. - Те анализы, которые мы имеем на данный момент, не позволяют провести операцию сейчас. Собаке необходимо удалить селезенку, потому что если, не провести хирургическое вмешательство, в дальнейшем это может стоить животному жизни. Если собака ударится, любая легкая травма может привести к разрыву селезенки и смертельному исходу.

Елена добавила, что в ближайшее время собаке будет назначена терапия.

- Мы писали заявление в полицию, но дело было закрыто, нам сказали «нет тела - нет дела», - рассказала Лебединская. - Водитель, который наехал на нее, как сказали в полиции, аргументировал свой поступок тем, что он объезжал лужу, но есть несколько видео, где мы видим, что там был просто сухой асфальт и это было сделано намеренно, он ехал с ускорением.

В дальнейшем собаке планируют найти дом, но только после операции и восстановления. До тех пор она будет жить в реабилитационном центре ОО «Надежда плюс kst». -

- Хотелось бы, конечно, чтобы у нее был дом. Собака очень социальная благодаря работникам Складской, которые ее кормят. Она очень спокойно ехала в машине, реагировала на незнакомых сотрудников ветклиники, - отметила Лебединская. - Ранее говорили, что она была агрессивной, но она видела меня впервые, ей делали медицинские манипуляции, а она даже ни разу не оскалилась. Конечно же, если ее спровоцировать, она может ответить агрессией, как и любое животное или человек. Это касается вообще всех собак из ее стаи. И я могу однозначно утверждать, что беспричинной агрессии со стороны этих собак по отношению к человеку не было.

Собаку разместили в той же клетке, где раньше обитала уже известная читателям «НГ» собака Гретта, которую волонтеры спасли после пожара в Аманкарагае.

В клинике сейчас осталось всего одна кошка, вывезенная после пожаров, все остальные животные уже выписаны. Все кошки находятся дома у Александры, Гретта же - в реабилитационном центре.

Волонтеры ждут приезда в ветклинику участкового, который принимал их заявления на водителя, совершившего наезд на собаку, чтобы зафиксировать полученные собакой травмы. Кроме того, они вместе с работниками Складской намерены написать новое заявление в полицию о привлечении водителя к административной или уголовной ответственности за жестокое обращение с животными. По словам Александры теперь у них есть все доказательства его преступления.

Фото Андрея СКИБЫ