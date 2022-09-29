Водитель микроавтобуса Volkswagen темного цвета наехал на одну из бродячих собак, которые обитают возле торговых павильонов по ул. Складской в Костанае 28 сентября, около 10 утра.

Видео с камер наблюдения с этим инцидентом в аккаунте «НГ» в Instagram вызвало волну негодования.

- На Складской у меня магазин и в тот день я была на работе, - рассказала "НГ" сегодня, 29 сентября, свидетельница происшествия (по ее просьбе мы не называем фамилию). - Как раз стояла на улице и увидела, как мужчина на автомобиле наехал на собаку. Полиция опрашивала меня в качестве свидетеля. По видеокамерам видно, что мужчина наехал на собаку специально. После инцидента собака скулила, но осталась жива и убежала. Сейчас ее ищут. Собака эта ручная, уже 2 года живёт на Складской, я ее кормила всегда и играла с ней.

Полицейский сообщил ей: если собака жива, то водителя ждёт административное наказание, если нет - уголовное.

- Водитель написал заявление в полицию, где отмечает, что наехал не целенаправленно, а потому что у него была помеха справа. Хотя по камерам видно, что никакой помехи там не было! - возмущается женщина. - Мужчины, которые работают на Складской, рассказали, что у него, предположительно, свой магазин на "Емшане", и на Складскую он приехал по работе.

По словам женщины, из разговора с зооволонтёрами, которые приехали на место после происшествия, выяснилось, что этот водитель уже однажды наезжал на собаку, но был ли он тогда наказан - неизвестно.

- В полиции отметили, что, пробив номер автомобиля, они выяснили, что мужчина ездит по подложным номерам, - добавила свидетельница. - А самое интересное - что они принадлежат другому автомобилю, который угнали.

Волонтерка ОО «Надежда Плюс kst» Анастасия СЕРИКОВА вместе со своими коллегами написала заявление в полицию.

- Об этом инциденте мы узнали, так как наш аккаунт отметили несколько раз в Instagram под видео о наезде на мирно лежащую собаку, - рассказала она "НГ". - Нами было написано два заявления в отношении водителя, совершившего наезд. На данный момент никаких комментариев от полиции не получено. Сейчас собаку ищут добровольцы и волонтёры, мы не знаем, жива ли она. Объявлено денежное вознаграждение за достоверную информацию о местонахождении.

По словам Анастасии, вчера в полиции подтвердили, что личность водителя установлена и он уже написал объяснительную, в которой утверждает, что объезжал помеху на дороге.

- Но на видео с других камер отчётливо видно, что никакой помехи не было и ничего водителю не мешало! Вероятно, мужчина просто хочет уйти от ответственности, ведь роль животных в нашем обществе ничтожна, - поделилась мнением Анастасия. - На мой взгляд, если человек способен нанести непоправимый вред животному, то он имеет психологические проблемы. Ведь уже научно доказано, что все известные маньяки начинали с издевательств над животными. И такие люди опасны для общества!

Дальнейшая судьба собаки зависит от того, какие у нее травмы.

- Мы сделаем все возможное, чтобы ее спасти! Множество раз мы спасали таких животных, например, после недавнего пожара в Аманкарагае, - рассказала Серикова. - Наша волонтерка Александра Лебединская однажды спасла пса по кличке Вольф, которого тоже переехал автомобиль. Сейчас пёс здоров, насколько это возможно. Он имеет небольшие трудности с координацией... Очень порадовала отзывчивость костанайцев! Помогали информацией и сообщали, что им известно. Также активно осуждали водителя, сбившего собаку, в соцсетях. И если они даже не могут участвовать в поисках собаки, то видно, что им не безразлична эта ситуация.

28 сентября в пресс-службе ДП Костанайской области сообщили, что материал по этому инциденту зарегистрирован, принимаются меры к установлению личности водителя для решения вопроса о привлечении его к административной ответственности.

Сегодня корреспондент «НГ» снова обратился в пресс-службу ведомства с просьбой прокомментировать, совершал ли водитель ранее наезды на собак и были ли на автомобиле подложные номера. В департаменте полиции пообещали предоставить ответы завтра.