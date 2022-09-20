Врач костанайской ветеринарной клиники «Айболит» Елена УТЯТНИКОВА приехала в Аманкарагай утром 4 сентября. Хотели выехать еще 3 сентября, но трасса была закрыта. В поселке горели дома, жителей уже эвакуировали. Елена вместе со своими сотрудницами спасала собак и кошек, которых в спешке оставили хозяева.

Елена Утятникова и спасенная в Аманкарагае собака Гретта

- Первая наша пациентка - овчарка, которая была в тяжелом состоянии - у нее отказывали почки, - вспоминает ветврач. - Несмотря на все наши старания, собака умерла в тот же день от острой почечной недостаточности вследствие интоксикации. Как мне рассказывали, у ее хозяина отец - инвалид. Когда начался пожар, мужчина спасал его в первую очередь. Он говорит, что пытался спасти собаку и очень хотел, но когда начался пожар, не было возможности подойти к ней.

В первые дни видели много собак на привязи, которые сгорели заживо.

Ветеринары спасают найденную в Аманкарагае собаку / Фото предоставлено Еленой УТЯТНИКОВОЙ

- Некоторые животные были не привязаны, но все равно находились возле порога дома, до последнего его охраняя. На это было сложно смотреть... - рассказывает Елена. - Помимо домашних животных, видели огромное количество лосей и косуль, они лежали вдоль дорог. В первый день мы поехали неподготовленные, без масок и респираторов, наглотались дыма. Чтобы вы понимали - пока пожарные тушат один дом, в соседнем, который уже потушили, но он еще тлеет, мы достаем котят и щенят из-под завалов, отвязываем собак с цепей. Даже я, подготовленный человек, всю ночь потом не могла уснуть от увиденного, на это все было сложно смотреть. В итоге мы спасли животных в Аманкарагае, Озерном, Басамане и Казанбасы.

Волонтерам и ветеринарам помогали пожарные и полицейские.

- Они звонили и говорили, что в каком-то доме видели собаку в тяжелом состоянии, и мы бежали ее спасать, - говорит Елена. - Таких животных мы привозили в Костанай. А тех, кто был в стабильном состоянии, оставляли в Аманкарагае. В общем у нас было три машины и пять девушек. Наши клиенты часто приезжали, забирали животных на своих машинах. В итоге удалось спасти около 30 собак и кошек. Помогали нам со всего Казахстана, несколько котиков поехали в Астану.

Волонтеры оставляли визитки в домах погорельцев, раздавали их пожарным и полицейским, чтобы передали владельцам животных. Но пока не все не могут забрать своих собак и кошек - некуда еще забирать.

Собака Гретта любит лежать на диване в ветклинике и смотреть мультики

- Сейчас в нашей клинике несколько животных в тяжелом состоянии, но им с каждым днем все лучше, - рассказала Утятникова. - Остальные содержатся в реабилитационном центре ОО «Надежда плюс kst», в зоогостинице и домах у волонтеров. Вот собака Гретта - нам позвонили пожарные и сказали, что она в тяжелом состоянии, было нарушено дыхание, тошнило, пошел оттек. Мы сделали уколы и отвезли в город. У нее повреждено ухо, возможно, придется удалять... Собака интересная - когда никого нет, мы ее выпускаем гулять, она залезает на диван, ложится и мы включаем ей мультики, смотрит. Хозяева ждут ее дома.

Собаку нашли в Аманкарагае. Сотрудники клиники назвали ее Шкода. Скоро она отправится домой.

Здесь же - кот, которого врачи назвали Врединой из-за сложного характера - всех царапает и кусает. Одного котенка достали из-под крыши, назвали везунчика Фортуной. Потом выяснили, что это мальчик, но кличка сталась. Есть кошка по кличке Чудо - ей тоже очень повезло.

Кошка Чудо. У нее обгорели лапы, усы и уши

- Сейчас также решается вопрос насчет помощи и диким животным, мы не можем оставить их без внимания. Мы хотим поставить им кормушки, хотим приютить несколько косуль, - рассказала ветврач. - Вообще, конечно, мы много животных спасли. Кто, если не мы? Я живу по принципу бумеранга - ты сделал добро, сделают и тебе.

Этого пса нашли в Аманкарагае во дворе полностью сгоревшего дома

Животные, которых уже не нужно лечить, живут в реабилитационном центре ОО «Надежда Плюс kst».

- Эти две собаки из Аулиекольского района, мальчик и девочка. Они не травмированы, - показывает волонтерка Анна БОРОВИНСКАЯ. - Мальчик - из дома, который полностью сгорел. Его спасли Анастасия Серикова и Александра Лебединская. Они приехали в Бесагалы, когда уже шла эвакуация и нельзя было подходить к домам, пожарные не пускали. Но в итоге смогли забрать животных. Этого пса ждут дома. Другую собаку нашли на улице в Аманкарагае 5 сентября, она сама прибилась к волонтерам. Местные сказали, что она бездомная. Вот эта помесь тазы, потому и называем ее Тазы. Мальчик тоже похож на охотничью породу. Пока клички у него нет.

Бездомная собака прибилась к волонтерам в Аманкарагае

Еще одного пса нашли в Аманкарагае.

Белый пес из Аманкарагая - частично альбинос. Пока что у него нет клички

- Пока у него нет клички, он похож на белого медведя. Он частично альбинос, такие глаза интересные! - говорит Анна и продолжает знакомить меня с жильцами. - Вот этого бело-рыженького малыша Александра нашла на трассе возле Аманкарагая, а рыжую собачку нашли во дворах, ее ждут хозяева. Третий щеночек - бездомный, нашли его также в Аманкарагае.

90 процентов животных нашли в Аманкарагае. В Озерном не могут найти собак - они либо слишком далеко ушли, либо задохнулись.

- В первые дни там был угарный газ, у нас были респираторы, а когда они уже не помогали, надышались так, что болела голова. Но мы не можем пройти мимо животных, это ведь наше призвание, - говорит Анастасия СЕРИКОВА. - Видели такую картину: дом сгорел, остались только ворота, а за ними сидит собака и охраняет. Они там какие-то особенно преданные!

Ученики школы-гимназии Тобыла принесли корм для собак

Волонтерам в центре помогают школьники.

- Мы приехали чтобы отдать корм питомнику, гладили собак, кормили и получили удовольствие, - рассказала восьмиклассница школы-гимназии Тобыла Полина КУЗНЕЦОВА. - Мы сами приехали, добровольно.

Фото Андрея СКИБЫ